Ремонт всегда требует значительных затрат как в денежном плане, так и касательно времени. Если ваш бюджет не позволяет затеять серьёзный ремонт, а душа требует изменений, можно обойтись и косметическими процедурами.

Как недорого, но качественно преобразить ванную комнату?

1. Ремонт: общий взгляд

Перед началом ремонта вы должны мысленно, а ещё лучше на бумаге, представить, как должна выглядеть ваша новая комната.

Если конкретных идей нет, обратитесь к специалистам или просто поищите варианты в интернете или специализированных изданиях.

Когда со стилем и общим видом определитесь, составьте для себя поэтапный план действий: с чего следует начинать, что вам потребуется и как это лучше и правильнее будет сделать.

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Материалам уделите особое внимание, поскольку от них много чего зависит, ведь в ванной, в отличие от других комнат, присутствует особая влажность и температура.

2. Обновление плитки в ванной комнате

Так повелось, что на пол и стены в ванной преимущественно кладут плитку. Это и красиво, и практично. Если вы решились сменить старую плитку в ванной на новую, вам следует:

снять старую плитку со стен и пола;

рассчитать количество стройматериала;

закупить материал;

положить новую плитку.

При выборе плитки на стены и полы вы должны запомнить главное правило: для стен размер плитки не должен быть больше 20×30 см, а для пола 30×30 см соответственно. При желании ставить более крупную плитку рекомендуется дополнительно запастись мелкими вставками.

Не забывайте про цвета в комнате. Если ванная небольших размеров, лучше отдавать преимущество светлым тонам, а при больших размерах комнаты — тёмным.

Менять плитку — недешёвое удовольствие, даже если это делать самостоятельно. Если сильно хочется преобразить стены и полы, а денег на это нет, то можно решить вопрос другими способами:

Сменить затирку на швах. Новая затирка придаст новый вид стенам и полам.

Воспользоваться декоративно-пластиковыми панелями. Они не только в цене уступают плитке, но и ставить их намного проще.

Мураль. Это украшение в виде большой фотографии поможет обновить ванную до неузнаваемости.

Обновить затирку специальными карандашами.

Наклеить на плитку виниловые трафареты.

Наклеить на стены ванной декоративные наклейки.

3. Обновление батарей и смесителей

В данном вопросе экономия неуместна, особенно касательно смесителя. Лучше сразу купить сертифицированный товар с гарантией.

Батареи не обязательно менять на новые, если их состояние рабочее и не имеет повреждений. Экономно будет зачистить и покрасить батареи. Если же и это их не спасёт, пошейте чехол для батарей, что в итоге будет и оригинально, и дёшево.

Подумайте с установкой нового полотенцесушителя. Какой бы ремонт вы ни делали, старая изогнутая крашеная труба всё будет портить. Перед покупкой скажите продавцу, в каком доме вы живёте, чтобы полотенцесушитель удовлетворял нормам давления воды.

4. Обновление ванны

Чугунная ванна служит долго, сохраняет дольше температуру воды и является более устойчивой к коррозии. Однако со временем теряет свою презентабельность. Обновить чугунную ванну можно, не покупая новую:

Покрыть новой эмалью. Для этого сначала следует при помощи наждачной бумаги снять старую эмаль, смыть остатки, после чего обезжирить чашу и набрать на полчаса в ванну горячей воды. На старую ванну, которая должна приобрести матовый и гладкий вид, наносим готовую эмалевую смесь, согласно инструкции, в 4 слоя, давая при этом каждому слою тщательно высохнуть. После последнего покрытия наносим растворитель для блеска и ровности слоя. Через неделю смело пользуемся обновлённой ванной.

Акриловый вкладыш. Обновить недорого ванну можно акрилом, то есть подходящим по размерам вкладышем. Для этого необходимо освободить бортики чаши и выполнить слив/перелив изнутри вкладыша. После этого при помощи герметика вкладыш смазываем и прижимаем к поверхности ванны, наполняем на 2−3 часа воду и спускаем. Через день можно пользоваться ванной.

5. Маленькие хитрости

Ванная комната меняет свой вид не только благодаря серьёзным изменениям, таким как смена ванны, замена смесителей, плитки и т. д. Всё может быть намного проще.

К примеру, можно банально поменять шторку в ванной, мыльницу со стаканчиком для зубных щёток или повесить зеркало больших размеров. Такие вещи могут только казаться незаметными, на самом деле они играют немаловажную роль в поддержании и даже создании стиля.

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