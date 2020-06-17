Вопрос-ответ. Почему не работает светофор возле 58-го магазина в Слуцке и когда устранят проблему

Утром в среду, 17 июня, возле магазина № 58 в Слуцке произошло ДТП. Очевидец, приславший в редакцию фото с места происшествия, рассказал «Кур'еру», что на этом перекрёстке уже несколько дней не работает светофор.

В Слуцкой ГАИ «Кур'еру» рассказали, что в конце прошлой недели на улице Пионерской проводились ремонтные работы и отключался свет. Из-за этого произошёл сбой — нарушилось время работы светофора.

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«Заявку мы подали в понедельник. Сегодня в Слуцк должны приехать специалисты из структурного подразделения № 3 специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия „Торнадо-Вест“. Они устранят неполадку», — рассказал Алексей Груша, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.