В Слуцке с 18 июня начнут делать экспресс-тесты на наличие в крови антител к COVID-19 всем желающим. Услуга платная — 22 рубля 96 копеек.

Об этом «Кур`еру» сообщили в Слуцкой ЦРБ.

Сделать экспресс-тест можно в любой будний день с 8 до 11 часов. Результат будет готов в этот же день. Запись ведётся только по телефону 7 16 55. Забор крови будет производиться в кабинете № 232 (процедурный кабинет, второй этаж поликлиники).

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«Желающих записываем с интервалом в десять минут, чтобы не было очередей. Каждый будет приходить к конкретному времени. В день принимаем максимум 20 человек. На завтра уже всё расписано», — ответили в поликлинике.

Оплатить услугу можно будет через ЕРИП либо в кассе платных услуг.

А как в Солигорске

В Солигорске с 15 июня также делают экспресс-тесты на наличие антител к COVID-19. Стоимость — 21 рубль 20 копеек.

«Делаем всем желающим, никому не отказываем. В первые дни приезжали даже жители Мозыря и Гомеля. Были уже и случчане, — отметили в Солигорской ЦРБ. — В первый день экспресс-тесты сделали примерно 60 человек, во второй — 80 человек. Интерес к услуге есть. Тестов пока тоже хватает».

В Солигорске экспресс-тест можно сделать в любой будний день с 10 до 13 часов. Заранее записываться не надо, всё по живой очереди. Выдача результатов в этот же день — с 15 до 17 часов. Все подробности можно узнать в кассе, расположенной на первом этаже поликлиники, или по телефонам (8 017 4) 33 95 46, 26 43 76.