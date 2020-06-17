Под Слуцком пропала женщина. За информацию милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение

Слуцкий РОВД устанавливает местонахождение без вести исчезнувшей Отчик Елены Сергеевны. 6 июня она была в деревне Городище рядом с трассой Р23 и намеревалась уехать на попутке домой в Минск. После этого и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Елена Отчик (родилась 21 декабря 1981 года) — уроженка деревни Жилин Брод Слуцкого района, жительница Минска.

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Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы прямые, длиной ниже плеч, окрашены в тёмный тон.

Была одета: куртка кожаная укороченная чёрного цвета, майка жёлтого цвета, чёрные джинсы, кроссовки белого цвета.

Слуцкий РОВД просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Отчик Елены, сообщить в органы внутренних дел по номерам телефонов: 6 26 62, 5 25 21, (8033) 604 55 18, (8029) 605 42 46.