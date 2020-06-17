Этим летом трудовая практика и учебно-полевые сборы, которые проходили в школах Слуцка и района, проводиться не будут. И так по всей стране.

Об этом «Кур'еру» сообщил Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

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По его словам, практику и сборы отменили по рекомендации Министерства образования в связи с эпидситуацией.

Напомним, летнюю трудовую практику проходили ученики с 5-го по 8-й классы. Обычно они трудились в школах по 3 часа в день на протяжении 5 дней.

Учебно-полевые сборы проходили для школьников 10-х классов. Для мальчиков обычно организовывали на базе воинских частей. У девочек — медицинская практика в поликлиниках или больницах, во время которой школьницы учатся оказывать первую помощь. Сборы проходили в течение 5 дней.