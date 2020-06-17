Случчанку Ольгу и её маму сначала лечили от простуды и даже выписали с больничного на работу. Но через несколько дней мама Ольги попала в больницу с пневмонией и коронавирусом, а потом COVID-19 диагностировали у неё самой. Только на личном опыте девушка поняла, что сначала коронавирус протекает как обычная простуда, а ухудшение состояния может наступить намного позже. Поставить правильный диагноз помогает своевременное тестирование и компьютерная томография лёгких.

«В Слуцке ситуация такова, что людям, обратившимся на приём к врачу с симптомами, похожими на коронавирус, тесты не делают вообще, — рассказывает Ольга. — Дают направление на рентген грудной клетки, который у большинства показывает хорошую картинку, а дальше лечение происходит дома противовирусными препаратами, которые, как известно, от коронавируса не помогают. На больничном держат не более 10 дней.

«Кашель ещё долго не пройдёт, долечивайтесь дома»

У нас в семье первой заболела мама — 12 мая. Была невысокая температура и кашель, ей закрыли больничный на девятый день, 21 мая, со словами: «Кашель ещё долго не пройдёт, долечивайтесь дома». За это время было сделано два рентген-снимка, которые ничего не показали.

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Состояние мамы ухудшалось, и через 6 дней после выписки, 27 мая, она снова обратились к врачу, которая дала экстренное направление на КТ. После чего маму сразу положили в больницу с пневмонией. Положительный результат теста на коронавирус стал известен 29 мая.

«Лечим от какой-то вирусной инфекции»

Мы живём вместе, изолироваться друг от друга невозможно, поэтому и заболели мы почти одновременно. У меня была повышенная температура, сухой кашель и отсутствовало обоняние. 18 мая я обратилась к врачу, диагноз же поставили j06 (острая инфекция дыхательных путей неуточнённая — прим. редакции). Когда я спросила, от чего меня лечат, врач ответила: «Лечим от какой-то вирусной инфекции, их же 900 видов существует».

На 10-й день лечения, 29 мая, когда я пришла на приём, то сказала, что я контакт первого уровня. Врач не отреагировала, не уточняла, что меня беспокоит, не смотрела общее состояние, а просто закрыла больничный и сказала: «Если надо, то с вами свяжутся». Я так понимаю, что у них установка — держать на больничном не более 10 дней.

Когда я сказала, что чувствую себя по-прежнему плохо, она дала направление на КТ, общий анализ крови, назвав меня при этом «молодой, нервной и несчастной».

Больничный закрыли, а потом снова открыли

Больничный закрыли, и я уехала на работу в Минск. После физических нагрузок на работе появилась одышка и проблема с дыханием. Врач, которого вызывала на дом, назначила только дыхательную гимнастику.

О том, что у мамы коронавирус и я должна изолироваться, мне сообщили через 7 дней после её госпитализации.

Второй больничный выдали 8 июня с диагнозом z20 (контакт 1-го уровня), b34 (вирусная инфекция неуточнённой локализации) и взяли тест на коронавирус. 11 июня сообщили, что мой тест положительный. Сейчас я нахожусь в 14-дневной изоляции как контактная, но не как заболевшая.

Мне дали направление на платное КТ, потому что состояние не тяжёлое, но пройти его я не могу, потому что сижу в изоляции. В платной клинике запись на КТ на месяц вперёд и цена 145 рублей, а в больнице скорой помощи - 82 рубля.

Исходя из всей ситуации, которая с нами произошла, не понимаю, как кого и от чего лечат. Тебя выписывают как здорового, а коронавирус только начинается. Получается, что больничный закрыли, а по факту я продолжала болеть".