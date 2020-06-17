Пояса, футбол и движущиеся статуи… «Ирландский партизан» побывал в Слуцке

Ирландец Найл Доэрти (Niall Doherty) опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказывает о Слуцке. В городе он побывал на минувшей неделе.

Как оказалось, Найл Доэрти хорошо осведомлён не только об истории города. Несколькими основными фактами он поделился в сюжете. Более того, он рассказал и о деталях из жизни Слуцка, которые знают, как правило, только случчане.

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Например, показывает место на набережной, где молодожёны любят проводить фотосессии, и знает, что местные жители памятник воину-освободителю называют «Бэтмен». Не зря в названии его видео есть и упоминание «движущиеся статуи» — Найл Доэрти рассказал о том, как памятник Ленину «перешёл» улицу Ленина через дорогу — с площади к ЦДТ.

Более того, проголодавшись после 4-часовой прогулки, он, как знающий человек, пошёл в столовую Слуцкого комбината хлебопродуктов. Обед ему обошёлся в удивительно маленькую для него сумму — 4,82 рубля (или 1,79 евро).

Посмотрите на видео, где он прогулялся по городу.

Слуцк он назвал тихим и сонным городом, который ему понравился.

Судя по видео, Найл Доэрти сейчас путешествует по провинциальным городам Беларуси. Слуцк стал третьим по счёту в его маршруте.

СПРАВКА. На данный момент Найл Доэрти живёт и работает в Минске. На своём YouTube-канале он публикует кадры из жизни Беларуси, как он пишет «сырые и неотредактированные», без клише или монтажных кряков.

За подсказку спасибо читателю Дмитрию.