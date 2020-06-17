В Беларуси заболевшие COVID-19 получили право на бесплатные лекарства и лечебное питание

Правительство внесло COVID-19 в перечень заболеваний, дающих право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, а также лечебным питанием.

Соответствующее постановление было опубликовано в среду, 17 июня, на Национальном правовом интернет-портале.

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«Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным

питанием дополнить позицией «Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19 (код В 97.2)», — говорится в постановлении.

На данный момент в перечне заболеваний около сотни позиций (туберкулёз, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, ДЦП, глаукома и т. д. ).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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