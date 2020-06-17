Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 июня. Обзор

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«Пошла вторая волна, в больницу кладут целыми семьями»

«Кур`ер» продолжает рассказывать истории людей, которые проходили лечение в инфекционных отделениях Слуцка. Их версии событий живые и настоящие. И они отличаются от тех, которые нам сообщают в официальных сводках. На этот раз случчанка Ирина (имя изменено по просьбе героини) рассказала, какую закономерность она выявила, приходилось ли видеть чёрные пакеты на каталках и что сейчас происходит в больнице.

«Говорят, в детство впал, а попробуйте — соберите»

«Без участия папы я ращу мальчиков шестой год»

Не верьте, что жаркая погода убьёт коронавирус

Эксклюзивные проекты «Кур'ера». Автор рассказал, почему он изучал судьбы 7000 своих земляков

Пираморфикс, октаэдр, мегаминкс… Не переживайте, после прочтения этих слов вы не вызовете духов. Ведь это всего лишь разновидности кубиков Рубика из коллекции Александра Авраменко. Всего же в коллекции случчанина 493 головоломки. Александр рассказал «Кур`еру» о своём хобби, единомышлен­никах и планах коллекционера.Некоторые мужчины считают, что без их участия женщина ни на что не способна. А если она ещё и с ребёнком, то про светлое будущее вообще может забыть. Женщины искренне в это верят и нередко живут в несчастном браке, только бы не оказаться «в нищете на улице». Героиня этого материала Лилия Звягова доказала себе и окружающим, что и без мужчины можно быть счастливой.Уроженец Слуцка Давид Кантровиц переводит для читателей «Кур`ера» статьи CNN, где эксперты отвечают на самые популярные вопросы о коронавирусе, которые волнуют людей со всего мира. Предлагаем ответы специалистов на девять серьёзных вопросов о COVID-19.

Ко Дню Победы «Кур`ер» запустил уникальный проект «Имена. Слуцк», а через месяц мы представляем его продолжение — проект «Имена. Копыль». Это электронный банк данных, в котором собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах. Здесь вы найдёте имена земляков — уроженцев Копыльского края.

Лунный календарь садовода и огородника на июль-октябрь

Как бюджетно обновить ванную комнату

Можно ли уйти на кредитные каникулы

Это вторая часть лунного календаря-2020. В нём вы найдёте посевной календарь культур, кустарников и плодовых деревьев, календарь работ в саду и огороде, а также выгодные предложения от наших рекламодателей на товары и услуги для садоводов и огородников.Ремонт всегда требует значительных затрат как в денежном плане, так и касательно времени. Если ваш бюджет не позволяет затеять серьёзный ремонт, а душа требует изменений, можно обойтись и косметическими процедурами.

Ещё в марте Нацбанк порекомендовал банкам предоставлять белорусам кредитные каникулы — отсрочки по погашению кредитов и уплате процентов. «Кур`ер» выяснил у банков, в каких ситуациях предоставляют кредитные каникулы и какие документы для этого нужны.

Рклама

Своими словами о выборах-2020

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.