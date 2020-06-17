Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 18 июня. Обзор

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«Пошла вторая волна, в больницу кладут целыми семьями»
«Кур`ер» продолжает рассказывать истории людей, которые проходили лечение в инфекционных отделениях Слуцка. Их версии событий живые и настоящие. И они отличаются от тех, которые нам сообщают в официальных сводках. На этот раз случчанка Ирина (имя изменено по просьбе героини) рассказала, какую закономерность она выявила, приходилось ли видеть чёрные пакеты на каталках и что сейчас происходит в больнице.
«Говорят, в детство впал, а попробуйте — соберите»Пираморфикс, октаэдр, мегаминкс… Не переживайте, после прочтения этих слов вы не вызовете духов. Ведь это всего лишь разновидности кубиков Рубика из коллекции Александра Авраменко. Всего же в коллекции случчанина 493 головоломки. Александр рассказал «Кур`еру» о своём хобби, единомышленниках и планах коллекционера.
«Без участия папы я ращу мальчиков шестой год»Некоторые мужчины считают, что без их участия женщина ни на что не способна. А если она ещё и с ребёнком, то про светлое будущее вообще может забыть. Женщины искренне в это верят и нередко живут в несчастном браке, только бы не оказаться «в нищете на улице». Героиня этого материала Лилия Звягова доказала себе и окружающим, что и без мужчины можно быть счастливой.
Не верьте, что жаркая погода убьёт коронавирусУроженец Слуцка Давид Кантровиц переводит для читателей «Кур`ера» статьи CNN, где эксперты отвечают на самые популярные вопросы о коронавирусе, которые волнуют людей со всего мира. Предлагаем ответы специалистов на девять серьёзных вопросов о COVID-19.
Эксклюзивные проекты «Кур'ера». Автор рассказал, почему он изучал судьбы 7000 своих земляков
Ко Дню Победы «Кур`ер» запустил уникальный проект «Имена. Слуцк», а через месяц мы представляем его продолжение — проект «Имена. Копыль». Это электронный банк данных, в котором собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах. Здесь вы найдёте имена земляков — уроженцев Копыльского края.
Лунный календарь садовода и огородника на июль-октябрьЭто вторая часть лунного календаря-2020. В нём вы найдёте посевной календарь культур, кустарников и плодовых деревьев, календарь работ в саду и огороде, а также выгодные предложения от наших рекламодателей на товары и услуги для садоводов и огородников.
Как бюджетно обновить ванную комнатуРемонт всегда требует значительных затрат как в денежном плане, так и касательно времени. Если ваш бюджет не позволяет затеять серьёзный ремонт, а душа требует изменений, можно обойтись и косметическими процедурами.
Можно ли уйти на кредитные каникулы
Ещё в марте Нацбанк порекомендовал банкам предоставлять белорусам кредитные каникулы — отсрочки по погашению кредитов и уплате процентов. «Кур`ер» выяснил у банков, в каких ситуациях предоставляют кредитные каникулы и какие документы для этого нужны.
Своими словами о выборах-2020
Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.
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