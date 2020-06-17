Что рассказала мать пятерых детей заместителю главы Администрации президента, который приезжал в Слуцк

Во вторник, 16 июня, в Слуцк приезжал Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь. У него на личном приёме побывала случчанка Зинаида Кольцова, мать пятерых детей. Она рассказала «Кур'еру», в решении какого вопроса попросила помочь и что ей ответил Максим Рыженков.

«Я записалась на приём заранее и была в очереди 22-й, — рассказала Зинаида. — Определённого времени не назначали. Замглавы Администрации президента должен был принимать с 10 до 12 часов, но людей было порядка 30-ти, а может, больше, даже из Минска приехали, поэтому приём затянулся.

Я рассказала ему о проблеме нашего подъезда в доме № 1 по улице Пионерской, что жильцы не первый год страдают от асоциального поведения соседей, их пьянства и потопов, которые они устраивают. Кроме всего прочего, эти соседи имеют огромный долг по квартплате. Я показала документы и объяснила, что я и жильцы подъезда неоднократно обращались к местным властям с просьбой переселить неплательщиков и дебоширов. Я спросила у него: «Почему я должна регулярно платить за квартиру, а они — нет? Почему мы все должны от них страдать?»

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Представитель администрации меня выслушал, задавал вопросы и сказал присутствующим там чиновникам: «Почему вопрос не решается? Вы должны до моего приезда всем заниматься. Есть законодательство, которое позволяет принимать соответствующие меры. Оно очень простое и понятное. Если есть проблемы, почему женщина с пятью детьми должна беспокоиться? Почему она должна думать о том, затопят её сегодня, не затопят! Пять детей у неё — это то, о чём говорит президент. На руках должны носить таких людей!

Если они (асоциальные соседи — прим. редакции) не платят и вы входите в положение, то они должны вести себя тише воды, ниже травы.

Вот возьмите, тряханите и заставьте их нормы общежития выполнять, но не отравлять жизнь всем вокруг!

Если мне ещё раз Зинаида Анатольевна напишет или дозвонится, я буду считать, что вы плохо выполняете свои функции".

Максим Владимирович в конце приёма обратился ко мне и сказал, что если не будут приняты меры, то написать в Администрацию президента, с пометкой лично ему, что была у него на приёме и ничего не решилось. Если опять не решат нашу проблему, я так и сделаю".

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