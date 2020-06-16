Своими словами о выборах-2020. Дмитрий Ельницкий о том, каким может быть самое мудрое решение альтернативных кандидатов

Житель Слуцка Дмитрий Ельницкий, инженер-технолог, рассказывает о том, что приводит к беспокойству среди людей и что самое мудрое решение со стороны альтернативных кандидатов — это «объединиться в одного человека».

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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