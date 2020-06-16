Кто уже собрал 100 000 подписей, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси

Светлана Тихановская объявила, что собрала нужные 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты Беларуси.

Теперь Светлана собирается ездить в разные города и комиссии, чтобы сдавать подписи. Это непросто, отметила она TUT. BY, с учётом того давления, которое оказывается на неё и её инициативную группу.

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Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но 11 июня Тихановская сделала заявление, что снимает свои пикеты в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения провокаций. До этого силовики задержали больше десятка членов ИГ Тихановской.

Вчера стало известно, что Наталья Кисель, на счету которой якобы 108 тысяч подписей, сняла свою кандидатуру с выборов. Без неё и Тихановской, как пишет KYKY, на сегодняшний день 100 тысяч подписей удалось собрать ещё четверым претендентам на президентское кресло. Это

Анна Канопацкая (110 тысяч подписей),

Валерий Цепкало (180 тысяч),

Виктор Бабарико (335 тысяч),

Александр Лукашенко (больше 1,5 миллиона).

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня. Всего в гонке на нынешнем этапе участвуют 13 человек. Выборы президента назначены на 9 августа.

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