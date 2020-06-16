Кто уже собрал 100 000 подписей, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси

Светлана Тихановская объявила, что собрала нужные 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты Беларуси.
Теперь Светлана собирается ездить в разные города и комиссии, чтобы сдавать подписи. Это непросто, отметила она TUT. BY, с учётом того давления, которое оказывается на неё и её инициативную группу.
Напомним, с 24 мая на Комаровке собирались многолюдные очереди к пикетам Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но 11 июня Тихановская сделала заявление, что снимает свои пикеты в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения провокаций. До этого силовики задержали больше десятка членов ИГ Тихановской.
Вчера стало известно, что Наталья Кисель, на счету которой якобы 108 тысяч подписей, сняла свою кандидатуру с выборов. Без неё и Тихановской, как пишет KYKY, на сегодняшний день 100 тысяч подписей удалось собрать ещё четверым претендентам на президентское кресло. Это
- Анна Канопацкая (110 тысяч подписей),
- Валерий Цепкало (180 тысяч),
- Виктор Бабарико (335 тысяч),
- Александр Лукашенко (больше 1,5 миллиона).
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня. Всего в гонке на нынешнем этапе участвуют 13 человек. Выборы президента назначены на 9 августа.
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