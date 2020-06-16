«Досуг случчан не пострадает». Что думают о продаже аттракционов директор парка и жители Слуцка

Ранее «Кур`ер» сообщал, что городской парк Слуцка может совсем опустеть. Один из предпринимателей, реализующий детские аттракционы, выставил свой бизнес на продажу. Что по этому поводу думают директор парка и местные жители — в нашем обзоре.

Директор парка: «Досуг случчан не пострадает»

Анатолий Осипов, директор Слуцкого городского парка культуры и отдыха, считает, что досуг случчан не пострадает.

«Кроме предприятия „СанТайм“ развлекательные услуги предоставляют и другие предприниматели. К примеру, можно пострелять в передвижном тире, попрыгать на батутах, поесть сахарной ваты и попкорна, купить новую игрушку», — перечисляет он.

Рклама

И добавляет, что в этом году в парке появился уникальный проект — О`парк. Его реализовал слуцкий клуб ориентирования. Для этого в парке установили около 30 деревянных щитов со специальными QR-кодами, при сканировании которых высвечивается карта парка с разными дистанциями. На каждом щите написаны интересные факты из истории города.

«Так, дети будут развивать свои спортивные качества и познавать историю Слуцка. Я считаю, что это очень интересное занятие для наших детей», — отметил Анатолий Осипов.

Что думают случчане

Наташа Гришина: «Мне нравилось то, что делают ребята. У нас дети уже взрослые, но мы всё же успели воспользоваться услугами „СанТайм“ на день рождения сына. Они организовали квест и сделали приличную скидку на скалодром, веломобили и угощения. Жаль, если этого не будет в нашем городе».

Svetlana: «Да, очень грустно, что в тяжёлом положении ребята оказались. Надеюсь, что улучшится ситуация и они продолжат работать, так как в Слуцке такое место для детей просто необходимо!»

Вадим Сергеевич: «ЖКХ могло бы вообще пока что не брать с арендодателя плату. А то такими темпами дети на метлах дворников кататься по парку будут».