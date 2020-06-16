Многие белорусы в этом году вынуждены были отменять свои планы на отпуск у моря из-за пандемии. Однако некоторые страны, экономика которых сильно зависит от туристической индустрии, уже начали пускать к себе иностранных гостей или готовятся к этому.

Какие из направлений уже доступны, а какие до сих пор остаются под вопросом — в материале TUT.BY.

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Украина — въехать можно, сразу отдохнуть на море не получится

Приехать в Украину и сразу же отправиться на пляж не получится: только после двух недель обсервации или самоизоляции. Наша страна оказалась в составленном украинским Минздравом списке государств с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, куда также вошла Россия.

И хотя Украина с 15 июня официально открыла границы для граждан нашей страны, въезд туда будет сопряжён с рядом условий. Прежде всего это двухнедельный карантин.

Тут предлагаются два варианта. Первый — обсервация в установленном властями пункте. Это могут быть медучреждения, гостиницы, санатории. Доставлять до места обсервации могут транспортом, предоставляемым местной администрацией, а вот после окончания выезжать оттуда придётся за свой счёт. За проживание в больницах денег не возьмут, а вот в санаториях и гостиницах придётся оплачивать и питание, и проживание. К примеру, проживание в стандартном одноместном номере с трёхразовым питанием в одной из киевских гостиниц, определённых для приёма на обсервацию, обойдётся в 2250 гривен (чуть больше 200 белорусских рублей) в сутки.

Второй вариант для въезда — установка на смартфон приложения «Дій вдома», с помощью которого можно контролировать местонахождение владельца гаджета. В нём необходимо указать место, где человек будет самоизолироваться на две недели, а затем ему несколько раз в день будет приходить уведомление с просьбой отправить селфи с геолокацией. Если пять раз не справились вовремя — вы возможный нарушитель, и проверять, где вы находитесь, будет уже полиция.

Указать в качестве адреса самоизоляции домик у моря под Одессой, а всё свободное время проводить на пляже не получится. На самоизоляции разрешается потратить в общей сложности два часа в день на походы в магазин, который находится не дальше двух километров от вашего жилья, а также выгуливать домашних питомцев не более часа в день — и всё это с обязательным использованием медицинской маски.

Штраф для нарушителя может составить от 17 до 34 тысяч гривен (от 630 до 1270 долларов).

Также для въезда в Украину белорусам придётся иметь при себе страховой полис. Как сообщили TUT. BY в нескольких страховых компаниях, они не имеют точных данных о том, на какую страховую сумму должен быть полис, однако предполагают, что стандартного на 30 тысяч долларов или евро будет достаточно.

Попасть в страну пока можно только через пять международных пунктов пропуска: «Сеньковка» — «Веселовка», «Новые Яриловичи» — «Новая Гута», «Славутич» — «Комарин», «Выступовичи» — «Новая Рудня», «Доманово» — «Мокраны».

Куда уже можно планировать поездку

Албания первой приняла белорусских туристов. Чартер в балканскую страну из Минска прибыл 12 июня, в аэропорту его торжественно встречал местный министр туризма.

Туристов принимают по специальному протоколу безопасности, в котором указаны основные меры безопасности. Помимо прочего, все прилетающие в страну иностранцы должны находиться в самолёте и в аэропорту в масках, ещё во время прохождения паспортного контроля у всех измеряют температуру, затем то же самое делают по прибытии в отель. А ещё зонты на пляжах будут стоять не ближе чем в 3,5 метра друг от друга — для соблюдения безопасной дистанции.

Тунис готов принимать туристов без прохождения карантина с 27 июня. Виза для въезда туда белорусам не нужна. Как сообщает Республиканский союз туроператоров, первый чартер из Беларуси в Тунис должен отправиться уже на следующий день, 28 июня. Однако пока власти страны не обнародовали всех условий приёма иностранцев.

Министерство туризма страны выпустило ролик о мерах безопасности для прибывающих на отдых иностранцев. В аэропорту будут проверять температуру, а также проведут дезинфекцию багажа и даже документов. Автобус, доставляющий туристов в отель, тоже обработают ещё до поездки. Гостиницы обязаны заполняться не более чем наполовину от их возможностей по размещению постояльцев. В отелях, помимо введения усиленных мер гигиены и дезинфекции, останутся только те виды активности и развлечений, где возможно социальное дистанцирование. Также для туристов ношение масок будет обязательным в закрытых помещениях за пределами отеля, к примеру, в музеях.

В Турцию можно попасть уже с 1 июля также без визы. Власти также ввели правила, касающиеся прежде всего безопасности самих отдыхающих.

Белорусский союз туристических организаций сообщает о том, что в аэропорту прибывающих проверят на наличие симптомов коронавируса, и если их нет, то человек без помех сможет отправиться к месту отдыха. Тех же, у кого обнаружатся признаки болезни, отправят в изолятор аэропорта для углубленной проверки, а при положительном результате теста на коронавирус — в одну из определённых властями больниц. Контакты всех въезжающих в обязательном порядке передаются местному Минздраву. В гостиницах будут установлены стандартные меры безопасности: ручные санитайзеры, повышенный уровень гигиены для персонала и постоянная обработка поверхностей. В местах общего пользования введено социальное дистанцирование: столы в кафе и ресторанах, а также шезлонги и зонтики у бассейнов и на пляжах будут стоять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, а за одним столом сможет находиться только одна семья.

Египет планирует отменить ограничения для ряда стран с 1 июля. Власти заявили, что откроют для туристов Хургаду, Шарм-эш-Шейх, Дахаб, а также курорты, находящиеся в средиземноморской провинции Матрух. Граждане стран, в которых на основании информации ВОЗ остаётся высокий уровень заболеваемости, должны будут пройти тестирование до прибытия в Египет.

Авиакомпания «Белавиа» сообщила, что планирует осуществить первый после длительного перерыва чартерный рейс в Хургаду 4 июля.

Где ещё не определились

Белорусские туроператоры надеются начать чартеры в Черногорию с 1 июля. Страна заявляет о полном отсутствии у себя больных коронавирусом и начала принимать туристов из списка стран с приемлемой эпидемиологической обстановкой с 1 июня, однако в этот перечень Беларусь не вошла. По-прежнему остаётся неопределённость, так как власти могут ещё раз перенести дату начала приёма туристов из нашей страны, если посчитают, что прибытие белорусов может представлять опасность.

Ранее поступала информация о том, что белорусские туристы с 15 июня смогут попасть в Грецию. Однако, как сообщили в консульстве Греции в Беларуси, пока страна не принимает наших соотечественников, порядок их въезда ещё не установлен. Граждане Беларуси могут въехать в Грецию только при условии близкого родства с гражданами этой страны (супруги, дети, родители) и наличия вида на жительство. По прибытии в аэропорту нужно будет проходить обязательный экспресс-тест на коронавирус, а также придётся уйти в 7-дневную изоляцию, даже если он окажется отрицательным. Если же тест будет положительным, но никаких серьёзных и опасных симптомов при этом нет, то нужно будет на 14 дней уйти в изоляцию.