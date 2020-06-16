Ночью в Слуцке женщина разбудила весь дом из-за кота, пришлось вызывать милицию, будет суд

Решила вам написать, потому что мы уже устали от соседки и не знаем, что делать.



На прошлой неделе ночью, где-то в половине 12-го, мама проснулась от громкого стука. Она подумала, что выпало окно. Когда выглянула на улицу, увидела, что это наша соседка, которая очень любит котов, сбивала булыжником замок в подвал. Кто-то сверху кричал: «Анна, успокойся!» (имя изменено — Прим.ред.)

Но соседке было начхать. Она всех покрывала благим матом. Мама предупредила соседку несколько раз, что вызовет милицию. В итоге та ответила: «Вызывай. Вы моего кота замуровали специально. Вы хотите, чтобы он сдох с голода».

Рклама

Мама вызвала милицию. Приехал «бобик». Люди начали выходить из подъезда и стали подписываться под заявлением. Ещё вышла женщина в маске. У неё спросили, почему она в ней. Та ответила, что у неё коронавирус. Сотрудник милицию отправил женщину обратно домой.

Спросили, есть ли у нашей соседки справка, потому что она вела себя неадекватно. В это время она начала обвинять жильцов при милиции, что они забирают кашу у её котов, потому что самим нечего есть. Животные постоянно голодные, и в этом виноваты жильцы дома.

Ещё соседка пугала, что у неё есть знакомые в милиции, связь со СМИ и она напишет, как жильцы подъезда издеваются над животными.

Соседку посадили в этот «бобик», сотрудники милиции с ней поговорили. Маме сказали, что будет суд.

Потом мою маму расспросили, почему она вызвала милицию. Она ответила, что это ночь, соседка неадекватно себя вела и это порядком надоело. Анна начала кричать, что она из какой-то организации за животных. На самом деле, как мы знаем, она торгует котами на рынке. Этим и живёт. У соседки постоянно вонь в квартире, потому что у неё очень много животных.

Ещё она ставит миски с кормом прямо под окнами. От жары он начинает очень сильно вонять. Ещё коты метят. Недалеко есть мусорные контейнеры для пластика. Миски для котов можно ставить туда, а она специально несёт под наши окна.

На следующий день эта соседка вызвала милицию и спасателей, чтобы ей вскрыли подвал. Но они этого делать не стали, потому что, как мы поняли, ключ был у ЖКХ, которые ставили туда своё оборудование для обработки подъездов. Жильцы дома подвалом не пользуются. Всё равно кто-то спилил замок и открыл соседке дверь. Но кота там не оказалось.

Животных мы любим, и они ни в чём не виноваты. Что посоветуете в такой ситуации?

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