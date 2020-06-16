В соцсети «ВКонтакте» мы поделились с читателями фотографиями из деревни. Как оказалось, сельский туризм близок жителям Слуцка, и они в ответ присылали свои деревенские зарисовки. Посмотрите, какая классная подборка получилась.

Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Вадим Терешкевич
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Екатерина Дробушевич
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Галя Бондарь
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Александр Жуковский
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Илья Самусевич
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Гладкі Аляксей
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Vitaly Prischepa
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Евгений Коржевич
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Галя Бондарь
Фото: Сергей Яцевич
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Катерина Слуцкая
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Сергей Лагун
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Катерина Дайлид
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: Виктор Мошко
Как жители Слуцка отдыхают в деревне. Фото, Слуцк
Фото: семья Одинаевы

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