В соцсети «ВКонтакте» мы поделились с читателями фотографиями из деревни. Как оказалось, сельский туризм близок жителям Слуцка, и они в ответ присылали свои деревенские зарисовки. Посмотрите, какая классная подборка получилась.
В соцсети «ВКонтакте» мы поделились с читателями фотографиями из деревни. Как оказалось, сельский туризм близок жителям Слуцка, и они в ответ присылали свои деревенские зарисовки. Посмотрите, какая классная подборка получилась.
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