Две пачки чипсов и книга для медалистов. Случчанка рассказала, как проходил её выпускной бал 10 лет назад

Периодически «Кур'ер» публикует архивные фотографии из жизни Слуцка в своём аккаунте в Instagram. На прошедших выходных мы вспоминали шествие выпускников и бал 2010 года.

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Фотографии вызвали большой отклик у читателей, многие узнали себя. Одной из них была Екатерина Гришко (в девичестве — Борисовец). Оказалось, Екатерина тоже вспоминала свой выпускной и написала интересную историю. Приводим её с небольшими правками:

«Под ностальгию мне вспомнился свой выпускной вечер. Это было ровно 10 лет назад — 10 июня 2010 года. Стояла такая же жаротень: +33 градуса, не меньше. Но как же хотелось поскорее надеть это платье, насладиться моментами славы, получить эту золотую медальку.

Если бы я тогда знала, что все самые яркие события моей жизни ещё только впереди, я бы так точно не парилась — надела бы джинсы, топ и шлёпки — и вперёд тусить до утра с одноклассниками.

Поэтому, выпускники! Хоть у вас и отобрали праздник (по известным всем причинам), не печальтесь! Потому что лучшие ваши достижения ещё вас ждут! А сколько их ещё будет!

Когда Доманевский вручал мне медаль и подарочное издание книги «Слуцкие пояса», он мне сказал: «Учись хорошо в институте и станешь прекрасным руководителем!» Так вот. Товарищ Доманевский, я училась отлично, но так руководителем и не стала! А знаете почему? Потому что в нашей стране большая половина начальников стала ими совсем не из-за хорошей учёбы. И к счастью, я это вовремя поняла.

После вручения медали и книги милые девушки подарили мне гвоздичку и симпатичный подарочный пакетик. Всех очень интересовало, что же там внутри. Когда мы открыли — ржали все кто мог. Там лежали две пачки чипсов «ОНЕГА». Вот так «па-багатаму»".