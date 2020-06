Две пачки чипсов и книга для медалистов. Случчанка рассказала, как проходил её выпускной бал 10 лет назад

View this post on Instagram

#слуцк10летназад Как поразительно меняется мода! Казалось, прошло не так уже много времени, а наряды тех выпускников очень отличаются от современных. Листайте карусель и посмотрите на выпускной бал 2010 года. Фото: @alesdostan #infokurjer