Стало известно, когда пройдёт «Евровидение». В этом году конкурс отменили из-за пандемии

«Евровидение» состоится в нидерландском Роттердаме в мае 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, финал — 22 мая. Все выступления состоятся на местной Ahoy Arena.

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Вещатель каждой страны решит, кто выступит на «Евровидении-2021»: победители отборов 2020 года (в Беларуси это группа VAL) или кто-то другой. Но в любом случае они должны будут выступить с новой песней.

Напомним, в этом году конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, но его отменили из-за пандемии. Вместо него организаторы приняли решение провести в день финала специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light с прошедшими нацотборы участниками и конкурсантами разных лет.