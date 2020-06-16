В Слуцк приезжал заместитель главы Администрации президента Беларуси. С какими вопросами к нему пришли жители города

Во вторник, 16 июня, в Слуцк приезжал Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь. В здании Слуцкого райисполкома он провёл приём граждан. Рассказываем, с какими вопросами к нему пришли случчане.

На выездном приёме Максим Рыженков высказал убеждение, что людей обижать нельзя, а решения управленцев должны им быть совершенно понятны и справедливы, передаёт «Беларусь сегодня».

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Конфликт с УКСом

У многодетной семьи жительницы Слуцка Ольги конфликт с местным управлением капитального строительства. Получая квартиру в 40-квартирном доме для многодетных, семья рассчитывала на кладовку под своей квартирой, а на деле оказалось, что под квартирой размещён теплоузел, вход же в кладовку — из другого подъезда. Заявительница полагает, что её обманули, так как это обстоятельство не было прописано в договоре.

Максим Рыженков, вникнув в проблему, стал целиком на сторону случчанки, а начальнику УКСа заметил: «У меня к вам есть дружеский совет. Если не хотите, чтобы потом кто-то искал коррупционный след, разберитесь и сделайте тот справедливый порядок, при котором люди будут понимать справедливость решения. Людей обижать нельзя, а решения управленцев им должны быть совершенно понятны».

Незаконное увольнение

А вот вопрос местной жительницы Надежды Петровны, незаконно уволенной с одного из местных предприятий, был решён в пользу заявительницы ещё накануне приёма: женщину на работе восстановили. Об этом Максиму Рыженкову доложили представители Слуцкого райисполкома.

Тем не менее, первый заместитель главы Администрации президента связался с женщиной по телефону, чтобы лично убедиться, что её вопрос положительно решён.

Земельный спор с соседями

92-летняя пенсионерка из деревни Греск Надежда Даниловна пришла на приём с застарелым земельным спором с соседями по дому, построенному местным ПМК ещё в 1961 году.

Максим Рыженков заверил пожилую женщину, что через Государственный комитет по имуществу этот вопрос будет вновь внимательно изучен. И если справедливость нарушена, она будет обязательно восстановлена в чётком соответствии с законодательством.

Автобусное сообщение между Слуцком и Копылем

Реагируя на обращение жительницы Слуцка Галины Александровны о восстановлении автобусного сообщения на маршруте Копыль—Слуцк, а также об интенсификации внутригородского автобусного сообщения в Слуцке, Максим Рыженков отметил:

«Наличие пассажирского сообщения между Копылем и Слуцком для меня бесспорно, этот вопрос возьмём на контроль. Что же касается изменения интервала движения городских автобусов, оно также будет рассмотрено, но с учётом экономической целесообразности».

Уколы и капельницы

Михаил Анатольевич из агрогородка Козловичи пришёл добиваться права лечения в местном фельдшерско-акушерском пункте: получать там уколы и капельницы. Как оказалось, медики в помощи ему не отказывают, однако межличностные трения не позволяют пациенту получать помощь в ФАПе по месту жительства.

Центральное отопление

Елена Александровна пришла на приём по вопросу центрального отопления. Дом в Слуцке был в собственности сыродельного комбината, после передачи его райисполкому возникли нормативные разночтения относительно отопления и стоимости коммуникаций и услуг. Максим Рыженков заверил, что вопрос будет изучен и решён максимально справедливо и по существу: «Пока мне не доложат до конца все детали, я этот вопрос с контроля не сниму».

Имущество, которое досталось в наследство от мужа

Жительница Слуцка ведёт судебные разбирательства по поводу имущества, которое ей досталось в наследство от мужа, пишет БелТА. С супругом они достраивали дом, делали капремонт, однако большая часть жилплощади по документам досталась дочке мужа от первого брака. Заявительница, вступая в наследство, подписала документы и не обратила внимания, что большая часть жилых комнат по разделу отходит второй наследнице.

Замеглавы Администрации заметил, что подобный вопрос требует серьёзной юридической экспертизы и детального разбирательства. Без контроля он не останется, женщине будут стараться помочь восстановить справедливость.

Финансовая ситуация СФК «Слуцк»

Записалось на приём и руководство СФК «Слуцк» и футбольной школы, где с недавних времён обострилась финансовая ситуация. В качестве главного спонсора выступает местный сахарный комбинат, однако пока предприятие не может оказывать материальную помощь, поскольку несёт убытки от реализации продукции.

Максим Рыженков обратил внимание, что спонсорская помощь оказывается только с прибыли, по этой причине страдают теперь многие спортивные организации.

«Однако меры по обеспечению стабильного состояния клубов должны приниматься, поскольку они являются брендом городов и регионов. То, что школа останется и к этому район должен принять все меры, — это 100%. Её нужно отделять от клуба. По школе никаких проблем не будет, она точно не пострадает», — заверил заместитель главы Администрации президента.

Обновлено в 14.30.

