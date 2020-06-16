В редакцию «Кур`ера» обратилась случчанка Оксана Гавриш. Её 64-летнюю мать Галину Михайловну 9 июня госпитализировали в инфекционное отделение Слуцка с двусторонней пневмонией. Женщина считает, что матери не оказывают должного лечения, не обращая внимания на обострившиеся хронические заболевания. «Мама чуть ли не каждый день с нами прощается, — переживает Оксана. — А потом они напишут, что умерла от хронических заболеваний. А разве у нас сейчас лечат что-то другое, кроме коронавируса?»

В первых числах июня Галина Михайловна впервые почувствовала себя плохо. Болезнь проявила себя внезапно: поднялась высокая температура, мучили кашель и головная боль. Она обратилась за медпомощью по месту жительства — в Лучниковскую амбулаторию. Врач поставил ей диагноз «ОРВИ», выписал жаропонижающие, антибиотики и отправил лечиться домой.

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«Но лучше маме не становилось. Всю неделю держалась повышенная температура, которая никак не сбивалась до нормы. Не наблюдая улучшений, врач забеспокоился и отправил её сначала на рентген грудной клетки, потом уже на компьютерную томографию. Только она показала двустороннюю пневмонию. Лишь после этого маму 9 июня госпитализировали во 2-е инфекционное отделение (неврологическое отделение, переделанное под пациентов с коронавирусом)», — говорит Оксана.

«Обострились хронические заболевания, но их никто не лечит»

Как рассказывает уже сама Галина Михайловна, в среду, 10 июня, к ней пришёл лечащий врач. Он принёс бумагу для подписи: согласие на лечение коронавируса препаратами от малярии.

«Я ответила, что у меня куча хронических заболеваний, а эти сильные препараты вызовут осложнения. Ответ врача был таков: „Да, препараты сильные. Скорее всего, что вызовут…“ Не получив моего согласия, он просто развернулся и ушёл. Каков будет альтернативный вариант лечения в моём случае, мне не сообщили», — добавляет Галина Михайловна.

На фоне болезни у женщины обострились хронические заболевания, которые, по её словам, нельзя игнорировать. «Из-за антибиотиков у меня обострились проблемы с поджелудочной железой. Каждые три месяца мне нужно делать УЗИ этого органа, поскольку ранее на снимках были обнаружены затемнения и может развиться онкология. Я всё это рассказала врачу. Попросила, чтобы мне провели диагностику в связи с участившимися острыми болями. Но мне просто дали таблетку и на этом всё», — рассказывает она.

И продолжает: «Также я с самого начала говорила врачу, что мне нельзя сильно кашлять. У меня дистония III степени. Просила назначить хоть какое-нибудь лечение, чтобы исчез этот дикий кашель. Только в воскресенье, 14 июня, мне поставили дополнительную подачу кислорода через трубку. Сразу стало легче. Но ждать этой помощи пришлось несколько дней. Возможно, как-то повлияло то, что дочь стала везде звонить и требовать оказать нормальное лечение».

«Лежим как прокажённые!»

У Галины Михайловны теперь не вызывает удивления формулировка Минздрава, что пациенты умирают не от коронавируса, а от хронических заболеваний.

«Потом они напишут, что умерла от хронических заболеваний, обострившихся на фоне коронавирусной инфекции. А хоть кто-нибудь лечит параллельно эти хронические заболевания? Как мне ответили: наша задача сейчас другая — лечить коронавирус, — говорит она. — Раньше по состоянию здоровья мне часто приходилось лежать в больнице. И знаю, о чём говорю. Сами подумайте. В субботу, 13 июня, соседка по палате, вставая ночью с кровати, упала на пол. Мы поднять её не смогли бы, поэтому другая соседка пошла звать на помощь. Она выходила искать медперсонал четыре раза. И знаете что? Никого не нашла! Все двери были закрыты на замок. Так женщина и пролежала всю ночь на полу. Лежим в этих отделениях как прокажённые!»

Что ответили в больнице

Василий Алешкевич, заведующий 2-м инфекционным отделением Слуцкой ЦРБ, ответил, что если у пациента есть вопросы, касающиеся назначенного лечения, то задавать их нужно лечащему врачу. В свою очередь, он считает, что пациентке, о которой идёт речь, назначено квалифицированное лечение.

Он добавил, что в государственной медицине лечение и диагностика должны проводиться по чётким показаниям, а не по желанию пациента. «Если есть чёткие показания для проведения экстренного УЗИ или другой процедуры, то всё выполняется. Если нет показаний, то, соответственно, просьба пациента отклоняется», — говорит Василий Алешкевич.

Также он подчеркнул, что при поступлении в отделение оценивается состояние каждого пациента и, конечно же, учитываются все имеющиеся у него хронические заболевания.

«Нет такого, что лечат только одно: либо коронавирусную инфекцию, либо хронические заболевания. Принимается во внимание всё. Для лечения коронавирусной инфекции назначается симптоматическое лечение. Если мы видим, что состояние пациента ухудшается, к примеру, он не может самостоятельно дышать, то основное лечение будет направлено на поддержание работы лёгких. Аналогично и в любом другом случае при резком ухудшении состояния из-за хронического заболевания. Каждый случай индивидуален, и мы делаем всё возможное», — отмечает врач.