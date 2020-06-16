В Слуцке восстановят движение автобусов по двум маршрутам. Их отменили в начале пандемии

Со среды, 17 июня, в городе восстанавливается движение по двум городским маршрутам. Об этом «Кур'еру» рассказала Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Слуцкого автопарка № 2.

С завтрашнего дня (и далее — в рабочие дни) автобусы начнут выполнять поездки по следующим рейсам:

Рклама

Маршрут № 5к

Отправление с остановки «Мясокомбинат» — 6.40, 7.00

Отправление с остановки «Чехова» — 7.15.

Маршрут № 6

Отправление с остановки «ДСУ-9» — 8.00

Отправление с остановки «Льнозавод» — 8.30.

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Как писал «Кур'ер» ранее, изменения в расписании произошли в конце апреля — из-за пандемии уменьшилось количество людей, пользующихся общественным транспортом. Поэтому автобусный парк сократил число маршрутов. После обращений жителей города (в том числе и в редакцию газеты) часть маршрутов была возвращена. Аналогичные изменения произошли и с расписанием пригородных маршрутов.