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Кепка за 70 рублей, рюкзак за 50 и брошка — подарок мамы. Слуцкие школьницы показали свои любимые аксессуары

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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«Кепка стоила около 70 рублей, брат покупал её в Праге. Понимаю, что это не особо выгодно, но ношу эту кепку почти всегда». Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём гардеробе и стиле. В этом материале школьницы показали свои любимые аксессуары.

Татьяна Драган, 8-й класс СШ № 10

"Кепка стоила около 70 рублей, брат покупал её в Праге. Понимаю, что это не особо выгодно, но ношу эту кепку почти всегда". Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём гардеробе и стиле.  В этом материале школьницы показали свои любимые аксессуары.

"Кепка стоила около 70 рублей, брат покупал её в Праге. Понимаю, что это не особо выгодно, но ношу эту кепку почти всегда". Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём гардеробе и стиле.  В этом материале школьницы показали свои любимые аксессуары.

«Я очень давно мечтала об этом рюкзаке. И когда его купила, то была очень рада. Выбрала именно эту модель, так как люблю фиолетовый цвет. Рюкзак удобный и практичный. Заказывала его в инстаграм-магазине за рублей 50. Считаю этот рюкзак выгодным приобретением, так как очень часто им пользуюсь. В школьное время ношу его каждый день, на каникулах реже», — рассказала Татьяна, @_dragannnnnn_t.t.t.ania_.

Алина Самусевич, 9-й класс СШ № 8

"Кепка стоила около 70 рублей, брат покупал её в Праге. Понимаю, что это не особо выгодно, но ношу эту кепку почти всегда". Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём гардеробе и стиле.  В этом материале школьницы показали свои любимые аксессуары. "Кепка стоила около 70 рублей, брат покупал её в Праге. Понимаю, что это не особо выгодно, но ношу эту кепку почти всегда". Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём гардеробе и стиле.  В этом материале школьницы показали свои любимые аксессуары.

«Вообще, я не любитель носить какие-либо аксессуары, но брошки меня всегда привлекали. Они, как мне кажется, добавляют свою изюминку! Эту брошь мне подарила мама на 8 Марта.
Выбирала она её сама, так как хотела сделать для меня сюрприз, и у неё это получилось! Брошь я ношу нечасто, но, несмотря на это, она мне не перестаёт нравиться, в первую очередь потому, что это подарок от родного мне человека. И мне кажется, этот аксессуар будет хорошим дополнением к любому образу», — рассказала Алина Самусевич, @alina.samusevich.

Алина Громадская, 8-й класс гимназии N°1

"Кепка стоила около 70 рублей, брат покупал её в Праге. Понимаю, что это не особо выгодно, но ношу эту кепку почти всегда". Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём гардеробе и стиле.  В этом материале школьницы показали свои любимые аксессуары. "Кепка стоила около 70 рублей, брат покупал её в Праге. Понимаю, что это не особо выгодно, но ношу эту кепку почти всегда". Это рубрика «На стиле», в которой случчанки рассказывают о своём гардеробе и стиле.  В этом материале школьницы показали свои любимые аксессуары.

«Эту кепку мне подарил брат, хотя альтернатив было много, но он выбрал именно эту. Мне очень нравится цвет и то, что её можно сочетать с разными вещами.

Стоил этот аксессуар около 70 рублей, брат покупал в Праге. Понимаю, что это не особо выгодно, но я ношу кепку почти всегда, когда выхожу из дома, и ни разу ещё не пожалела о покупке", — рассказала Алина Громадская, @1gromadskaya.

Этот текст написан внештатным автором. Если вы хотите рассказать о своих аксессуарах — напишите @evlesso.

Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad, lampa@kurjer.info.

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Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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