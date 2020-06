View this post on Instagram

Летом надо отдыхать на природе, носить минимум одежды, соломенные шляпы и обгорелые плечи. Купаться в речке, есть прямо с грядки, собирать на лице веснушки и цветы в вазы, и ни о чём не беспокоиться, ни о чём.