«Я не испытываю оргазм, что делать?» Сексолог ответил случчанке

Василий Шевляков, сексолог, который сотрудничает с женским проектом Lampa газеты «Кур'ер», ответил на него:«В целом каждая вторая женщина обращается с жалобой на проблемы с достижением оргазма. Причин может быть, но все они сводятся к основным трём:
- недостаточно развитые эрогенные зоны, которые не осуществляют адекватную полноту возбуждения;
- негативный опыт мастурбации или знакомства с эротическими реакциями тела в детстве и подростковом возрасте;
- чрезмерный самоконтроль над своими телесными реакциями и проявлениями.
Если оргазма нет ни при какой форме стимуляции, то такая форма аноргазмии (так по-научному называется такое состояние) считается полной. При полной форме аноргазмии рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к специалисту — сексологу или психологу-сексологу. В зависимости от причины делается и коррекция состояния. Для этого используются специальные упражнения, психологические техники и психотерапевтическая работа.
Партнёр может участвовать в упражнениях и помогать в достижении расслабления. Его задача быть внимательным, аккуратным и неторопливым».
Василий Шевляков, @shevliakov_sexolog
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