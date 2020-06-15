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«Я не испытываю оргазм, что делать?» Сексолог ответил случчанке

Lampa
Lampa
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В Instagram-аккаунте Lampa мы опрашиваем участниц на разные темы. В этот раз спросили: что они хотели бы спросить у сексолога. Случчанка Марина прислала вопрос, который, как оказывается, задаёт каждая вторая женщина, которая обращается за помощью к врачу такого профиля: «Я не испытываю оргазм, что делать?»

Василий Шевляков, сексолог, который сотрудничает с женским проектом Lampa газеты «Кур'ер», ответил на него:

Сексолог рассказал, почему случчанка не может испытать оргазм.
Фото: pixabay.com
«В целом каждая вторая женщина обращается с жалобой на проблемы с достижением оргазма. Причин может быть, но все они сводятся к основным трём:

  • недостаточно развитые эрогенные зоны, которые не осуществляют адекватную полноту возбуждения;
  • негативный опыт мастурбации или знакомства с эротическими реакциями тела в детстве и подростковом возрасте;
  • чрезмерный самоконтроль над своими телесными реакциями и проявлениями.

Если оргазма нет ни при какой форме стимуляции, то такая форма аноргазмии (так по-научному называется такое состояние) считается полной. При полной форме аноргазмии рекомендуется обратиться за профессиональной помощью к специалисту — сексологу или психологу-сексологу. В зависимости от причины делается и коррекция состояния. Для этого используются специальные упражнения, психологические техники и психотерапевтическая работа.

Партнёр может участвовать в упражнениях и помогать в достижении расслабления. Его задача быть внимательным, аккуратным и неторопливым».

Василий Шевляков, @shevliakov_sexolog

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