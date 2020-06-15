Случчанка поделилась рецептом пирожков с молодой капустой

Про Ирину Корбут, которая увлекается выпечкой и ведёт Instagram с рецептами, «Кур'ер» рассказывал в начале года. Она поделилась рецептом пирожков, которые можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).
«С появлением свежей капусты часто пеку эти замечательные пирожки. Они получаются румяные, солнечные, начинка сочная, а тесто — воздушное. Вкуснотища, сложно остановиться. Руки сами тянутся взять ещё и ещё один пирожок», — рассказала Ирина Корбут в своём Instagram.
Ингредиенты
- Опара: 110 г муки, 3 г свежих дрожжей, 100 мл тёплой воды.
- Тесто: опара, 50 мл воды, 6 г свежих дрожжей, 200 г муки, 4 г соли, 20 г сахара, 35 г сливочного масла комнатной температуры, 1 небольшое яйцо.
- Начинка: 400 г молодой капусты, 3 отварных яйца, 30 г сливочного масла, пучок зелёного лука, петрушки, укропа.
Приготовление
- Смешиваем все ингредиенты для опары и оставляем в тёплом месте на 2 часа для подъёма.
- В глубокую миску переложить опару, добавить воду и просеять муку, хорошо размешать. Затем в полученную массу добавить сахар, соль, яйцо, перемешать, просеять частями оставшуюся муку и замесить тесто.
- Добавить в тесто размягчённое сливочное масло, хорошо вымешать, чтобы масло равномерно распределилось по тесту.
- Поставить в тёплое место на 1,5−2 часа.
- Тем временем нужно приготовить начинку. Зелёный лук мелко нарубить, так же мелко нарубить остальную зелень, капусту нашинковать. Разогреть сковороду, положить в неё сливочное масло и капусту, тушить на среднем огне до мягкости. Выключить огонь, в сковороду добавить зелёный лук и перемешать, остудить.
- Сварить яйца вкрутую. Остывшие яйца нарезать кубиками. В остывшую капусту добавить зелень, яйца, посолить и поперчить по вкусу.
- Подошедшее тесто разделить на 12 равных кусочков. Каждый сформировать в шар и оставить на расстойку на 15 минут.
- Затем раскатать из теста лепёшки, положить нужное количество начинки и залепить края, сформировать пирожки.
- Противень застелить бумагой для выпечки и выложить пирожки на небольшом расстоянии друг от друга швом вниз, оставить для расстойки на 35−40 минут. Перед выпечкой смазать разболтанным яйцом.
- Выпекать при 200 градусах 25−30 минут до румяности.
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