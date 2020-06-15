Случчанка поделилась рецептом пирожков с молодой капустой

Про Ирину Корбут, которая увлекается выпечкой и ведёт Instagram с рецептами, «Кур'ер» рассказывал в начале года. Она поделилась рецептом пирожков, которые можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).

«С появлением свежей капусты часто пеку эти замечательные пирожки. Они получаются румяные, солнечные, начинка сочная, а тесто — воздушное. Вкуснотища, сложно остановиться. Руки сами тянутся взять ещё и ещё один пирожок», — рассказала Ирина Корбут в своём Instagram.

Ингредиенты

Опара: 110 г муки, 3 г свежих дрожжей, 100 мл тёплой воды.

110 г муки, 3 г свежих дрожжей, 100 мл тёплой воды. Тесто: опара, 50 мл воды, 6 г свежих дрожжей, 200 г муки, 4 г соли, 20 г сахара, 35 г сливочного масла комнатной температуры, 1 небольшое яйцо.

опара, 50 мл воды, 6 г свежих дрожжей, 200 г муки, 4 г соли, 20 г сахара, 35 г сливочного масла комнатной температуры, 1 небольшое яйцо. Начинка: 400 г молодой капусты, 3 отварных яйца, 30 г сливочного масла, пучок зелёного лука, петрушки, укропа.

Приготовление