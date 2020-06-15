Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ и в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

С 16 по 19 июня с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Ленина, № 2−82 (чётные), № 35, № 37, № 41.

Рклама

15 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:

2-й пер. Жуковского, № 1−20;

1-й пер. Жуковского, № 6, № 6а;

ул. Зелёная, № 44, № 46.

17 июня с 8.30 до 16.30 по адресам:

ул. Октябрьская, № 1−19, № 21, № 23, № 23/1, № 25;

пер. Октябрьский, № 1−5, № 7−13, № 15;

2-й пер. Я. Коласа, № 1−22, № 24;

1-й пер. Я. Коласа, № 1;

ул. Школьная, № 1−7, № 9, № 15;

ул. А. Алешко, № 2−19;

ул. Маяковского, № 4−14, № 16−26 (чётные);

ул. Ленина, № 160−168 (чётные), № 172−200 (чётные);

ул. Козберга, № 1, № 3−8, № 10−16 (чётные);

ул. Советская, № 1−8, № 10−14 (чётные);

ул. Мичурина, № 2−17, № 19;

ул. Смоленский проезд, № 1, № 1а;

ул. Я. Коласа, № 3 (кв.1);

ул. Социалистическая, № 10, № 12, № 16, № 18−27;

пер. Социалистический, № 4−10 (чётные), № 1, № 9.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.