Китайский язык и проектирование атомных электростанций. Какие новые специальности появились в вузах Беларуси

В этом году некоторые вузы обновили список специальностей. «Кур'ер» узнал, каким новым профессиям теперь можно обучиться в университетах Беларуси.

Белорусский национальный технический университет

В БНТУ с этого года начнут обучать шести новым специальностям. Для поступления на пять из них нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, математике и физике:

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«Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций». Квалификация — инженер-энергетик. Срок обучения — 5 лет. «Инновационное оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций». Квалификация — инженер. Срок обучения — 4 года. «Технические средства диагностики и лечения». Квалификация — инженер. Срок обучения — 4 года. «Технические средства замены органов и реабилитация». Квалификация — инженер. Срок обучения — 4 года. «Аддитивные технологии в литейном производстве». Квалификация — инженер. Срок обучения — 4 года. «Экономика и организация производства» — экономическая безопасность промышленного предприятия. Квалификация — инженер-экономист. Срок обучения — 4 года. Нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, математике и иностранному языку.

Белорусский государственный технологический университет

Университет будет вести набор по двум новым специальностям:

«Промышленная водоподготовка и водоочистка». Квалификация — инженер. Срок обучения — 4 года. Нужно сдавать ЦТ по русскому/белорусскому языку, математике и химии. «Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса». Квалификация — инженер. Для поступления нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, математике и физике.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Университет предлагает четыре новые специальности:

«Искусственный интеллект». Квалификация — инженер-системотехник. Срок обучения — 4 года. Надо сдать ЦТ по белорусскому/русскому языку, математике, физике. «Промышленные роботы и робототехнические комплексы в машиностроении». Квалификация — инженер-электромеханик. Срок обучения — 4 года. Надо сдать ЦТ по белорусскому/русскому языку, математике, физике. «Дизайн виртуальной среды». Для поступления нужно сдать творческий экзамен и предоставить сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку и истории Беларуси. «Спортивно-педагогическая деятельность». Специализация — тренерская работа с указанием вида спорта. Для поступления надо сдавать физкультуру и иметь сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку и биологии.

Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова

Университет предлагает абитуриентам две новые специальности:

«Медико-биологическое дело». Квалификация — биолог-аналитик и преподаватель биологии. Срок обучения — 4 года. Нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, биологии и химии. «Программное обеспечение информационных технологий». Квалификация — программист. Срок обучения — 4 года. Для поступления нужно сдать ЦТ по русскому/белорусском языку, математике и физике.

Барановичский государственный университет

В университете две новые специальности:

«Производство изделий на основе трёхмерных технологий». Квалификация — инженер. Срок обучения — 4 года. Нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, математике и физике. «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)». Квалификация — преподаватель. Срок обучения — 4 года. Надо сдать ЦТ по русскому и английскому языкам, а также устный экзамен по русской литературе в университете.

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

В этом университете три новые специальности:

«Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем)». Квалификация — информатик, специалист по разработке программного обеспечения. Срок обучения — 4 года. Надо сдавать ЦТ по русскому/белорусскому языку, математике и физике. «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)». Квалификация — специалист по межкультурным коммуникациям, переводчик-референт (английский и немецкий языки). Срок обучения — 4,5 года. Надо сдавать ЦТ по русскому/белорусскому языку, иностранному языку и истории Беларуси. «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)». Квалификация — преподаватель. Срок обучения — 4 года. Надо сдавать ЦТ по русскому и английскому языкам, русская литература — устный экзамен. При поступлении на эту специальность действуют льготы.

Полесский государственный университет

Создан новый факультет — инженерный. Пока на нём три специальности, обучать будут 4 года:

«Промышленное рыбоводство» — технология переработки рыбной продукции. Квалификация — инженер-технолог. Надо сдавать биологию и химию (ЦТ или письменный экзамен в университете).

— технология переработки рыбной продукции. Квалификация — инженер-технолог. Надо сдавать биологию и химию (ЦТ или письменный экзамен в университете). «Информационные технологии финансово-кредитной системы» . Квалификация — инженер-программист-экономист. Надо сдавать ЦТ по русскому/белорусскому языку, математике и физике.

. Квалификация — инженер-программист-экономист. Надо сдавать ЦТ по русскому/белорусскому языку, математике и физике. «Садово-парковое строительство» — ландшафтное строительство. Квалификация — инженер садово-паркового строительства. Надо сдавать ЦТ по русскому или белорусскому языку, математике и химии.

Витебский государственный университет имени Машерова

В университете три новые специальности. Срок обучения — от 4 до 4,6 года.

«Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)» . Квалификация — преподаватель. Нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, иностранному языку, истории Беларуси.

. Квалификация — преподаватель. Нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, иностранному языку, истории Беларуси. «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)» . Квалификация — специалист по межкультурным коммуникациям. Переводчик-референт. Нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, иностранному языку, истории Беларуси.

. Квалификация — специалист по межкультурным коммуникациям. Переводчик-референт. Нужны сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, иностранному языку, истории Беларуси. «Управление информационными ресурсами». Квалификация — менеджер-экономист информационных систем. Следует сдать ЦТ по русскому/белорусскому языку, иностранному языку, математике.

Полоцкий государственный университет

В университете две новые специальности:

«Таможенное дело». Для поступления нужно предоставить сертификаты ЦТ по русскому/белорусскому языку, иностранному языку и математике. Срок обучения — 4 года. «Информационные системы и технологии (в экономике)». Для поступления надо сдать ЦТ по белорусскому/русскому языку, математике и физике. Срок обучения — 4 года.

Витебский государственный технологический университет

Здесь появилась новая специальность: