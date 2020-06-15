Случчанка Валентина рассказала, что для жителей микрорайона «Чехова» добраться до работы и вернуться домой стало большой проблемой. После сокращения маршрутов автобусы переполнены, что небезопасно во время распространения в Слуцке коронавируса. Она просит вернуть маршрут № 5. Что о возобновлении маршрута ответили «Кур'еру» в автопарке.

«Живу на Чехова. Всегда пользовалась маршрутом № 5, который хорошо ходил. Утром и вечером легко можно было доехать. Два месяца прошло, как его отменили, и до сих пор неизвестно, когда вернут, хотя автобусы переполнены.

Чтобы доехать на работу и с работы, надо толкаться в этих автобусах, как в бочке. Сегодня ехала на работу в 17-м автобусе, иногда еду в 16-м, так людей-то там сколько! Заселили и Чехова, и Борисовца, не выехать.

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Говорят, что везде коронавирус, но все почти без масок и без перчаток едут. Разве это нормально? На Чехова после работы возвращаемся в автобусе № 13, а он идёт от поликлиники. Там, вероятно, есть и больные.

Пешком мне дойти трудно, я уже в возрасте, как говорят — «группа риска», а автобусы переполнены. Как уберечься? Одни пассажиры понимают, другие — не понимают. Сегодня мужик стоял на меня «дыхал», и я никуда не могу его отпихнуть.

В автобусе люди возмущаются. Звонили в автопарк, просили:"Верните пятёрку!", отвечают: «Не можем», «Нет такого права», «Звоните директору», а ему не дозвониться. Как можно восстановить этот автобус? Помогите нам, пожалуйста! Напишите про это. Это же не я одна прошу, всем, кто ездит, будет облегчение, предприятия-то работают, на работу всем надо ехать".

Комментарий автопарка

«Сейчас в автопарке № 2 рассматривается вопрос о восстановлении некоторых маршрутов. Какое будет принято решение, станет известно на этой неделе», — сказала Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок.

В ТЕМУ: Как сильно сократились маршруты автобусов в Слуцке. И что изменится после звонков случчан в АП № 2