Наталья Кисель снялась с выборов. Она изначально планировала сделать это в пользу Гайдукевича

Претендент в кандидаты на пост президента Наталья Кисель снялась с выборов. Об этом TUT. BY рассказал руководитель её штаба Сергей Штода.

Ассоциация грузоперевозчиков «Регион 8», которой заведует Кисель, разослала по редакциям СМИ письмо, в котором пояснила, что план сняться с выборов до 15 июня был ещё в самом начале кампании.

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«С обязательным условием до 10−15 июня снять кандидатуру и сойти с этой дистанции в пользу поддержки более опытного кандидата. Наша цель была: обозначить сложные, жизненно необходимые вопросы малого бизнеса, тянущие на дно сферу грузоперевозок. Задачи определили такие: пройти регистрацию (инициативной группы), собрать (среди коллег) необходимый минимум подписей, активно участвовать и принимать предложения всех возможных СМИ, максимально информировать общество о „Регионе 8“. Задачи реализованы успешно», — сказано в письме ассоциации. Как пояснил TUT. BY Сергей Штода, кандидат, в пользу которого планировала сняться Кисель, был определён изначально, это был Олег Гайдукевич.

«Об этом все знали, Гайдукевич знал с первого дня. Если бы он принимал участие, мы бы в пользу него [снялись]. Мы вообще не планировали принимать участие в выборах до конца», — сказал Штода.

На 8 июня Наталья Кисель собрала 74 тысячи подписей. 10 июня в штабе Кисель заявили о том, что собрали 108 тысяч подписей.

Напомним, 26 мая депутат Олег Гайдукевич, начавший собирать подписи за своё выдвижение кандидатом в президенты, заявил, что снимается с выборов в пользу Александра Лукашенко.

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