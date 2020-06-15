Под Слуцком житель Брестской области шёл по трассе и погиб под колёсами автомобиля

Местный житель за рулём Volkswagen Passat ехал по трассе Р23 в сторону Микашевичей. В районе деревни Буда Гресская он наехал на 42-летнего жителя Ивановского района (Брестская область). Пешеход от полученных травм умер на месте.

Это произошло в субботу, 13 июня, около 22.35 на 72-м км автодороги Р23. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

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В Госавтоинспекции также отметили, что пешеход шёл по проезжей части вне пешеходного перехода. Участок дороги не был освещён.

Водитель, по предварительным данным, в момент ДТП был трезвый. Он в аварии не пострадал.