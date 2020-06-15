Теперь управлять Белгазпромбанком будет государство: Введена временная администрация

С 15 июня 2020 года в Белгазпромбанке вводится временная администрация по управлению решением Нацбанка. Об этом сообщает TUT.BY.

Руководителем временной администрации назначена Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО ˮБелгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

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Нацбанк обосновывает законность этих мер, ссылаясь на статьи 94, 97, 134, 1341 Банковского кодекса Беларуси с учётом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований в отношении должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» уголовных дел по ч. 3 ст. 235 «Легализация („отмывание“) средств, полученных преступным путем» и ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)» УК РБ. Также он сообщает, что решение принято «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния».

Доля государства в Белгазпромбанке — меньше половины процента, более 99% акций принадлежат российским компаниям, Газпрому и Газпромбанку.

12 июня российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико в интервью РБК так прокомментировал вмешательство государство в управление банком:

«Есть законодательство Республики Беларусь. Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю (меньше половины процента), и эта доля не является «золотой акцией». Поэтому назначение даже и.о. председателя правления — прерогатива акционеров. Никаких вариантов здесь нет — надо сначала сменить собственников. Если бы, например, сейчас правительство Беларуси выкупило банк у собственника, то эти действия, наверное, были бы законными. Но как следует из пресс-релиза акционеров, у них этот банк никто не выкупал. Значит, любые назначения в этом банке могут быть только с их согласия.

Я, если честно, когда узнал об этом, подумал, что звонки, наверное, какие-то должны были быть, договоренности. Это правильно — позвонить собственникам, тем более иностранным. Сейчас это равносильно тому, чтобы прийти в чужую квартиру и сказать: я здесь буду жить, теперь она моя, потому что я сюда пришел. Творится полное беззаконие".