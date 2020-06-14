В Беларуси разрешили заниматься троллингом

В Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира «Кур'еру» сообщили, что в Беларуси закончился нерестовый запрет на лов всех видов рыб.
В настоящее время можно
- рыбачить с лодки, с заходом воду,
- использовать одновременно несколько снастей,
- заниматься троллингом и подводной охотой,
- кроме того разрешена добыча раков.
Позже других обитателей белорусских водоёмов нерестится только сом европейский, которому для нереста необходим хороший прогрев воды. Лов сома запрещен в Брестской и Гомельской областях с 19 мая по 20 июня, во всех остальных областях — с 31 мая по 1 июля. Незаконная добыча одной особи сома во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин или (324 рубля).
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