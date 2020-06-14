Член Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, автор книги «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия» Пётр Талантов недавно разоблачил лжебиохимика из инстаграма Елену Корнилову. Мы попросили Петра прокомментировать главные советы, которые подобные эксперты дают своим пациентам. И объяснить, почему они не работают.

Миф 1: болезнь проще предотвратить, чем вылечить

Отчасти это утверждение верно. Например, мы уже накопили массу знаний, что курение увеличивает риск возникновения ряда заболеваний, а избыточный вес может быть связан с меньшей продолжительностью жизни. Соответственно, отказ от курения, контроль питания и физическая активность — превентивные меры, с помощью которых можно предотвратить многие болезни.

Но на этих трёх с половиной советах бизнес не построишь. Поэтому и появилось то, что иногда ошибочно называют превентивной медициной. Эта неофициальная, полностью коммерческая отрасль, подразумевает целый ряд действий по управлению организмом: от лечебных протоколов питания до приёма многочисленных добавок. При этом достоверных данных о том, что эти меры действительно работают (или хотя бы полностью безопасны), у нас всё ещё нет. Как и научного подтверждения популярных у врачей-биохакеров диагнозов.

Синдром протекающего кишечника, например, псевдо-эксперты обнаруживают практически у каждого своего пациента, хотя в Международной классификации болезней о подобном состоянии ничего не сказано.

Получается, что в попытках улучшить своё здоровье люди начинают лечить несуществующие проблемы.

Причём делают это с помощью медикаментозных схем, безопасность и побочные эффекты которых наукой не изучены. Стоит ли говорить, что вместо улучшения самочувствия пациенты таких врачей рискуют заработать реальные заболевания?

Миф 2: слабость, выпадение волос, апатия — признаки питательных дефицитов

В наше время гиповитаминоз (то есть недостаток одного или целой группы витаминов) теоретически может встречаться у малообеспеченных людей, которые питаются очень скудно и однообразно. Я также видел публикации о том, как у неблагополучных американских подростков, которые много лет ели только фастфуд, была обнаружена лёгкая форма цинги. Но подобное случается крайне редко: чтобы довести себя до такого состояния, нужно очень сильно постараться.

Что же касается слабости, апатии, выпадения волос — как правило, все мы отмечаем у себя подобные симптомы время от времени. Невозможно чувствовать себя отлично 365 дней в году. Но биохакеры предлагают решить и эту проблему тоже, чем многих очень подкупают. Большинство людей не готовы менять образ жизни, отказываться от удовольствий, работать с зависимостями, чтобы в итоге чувствовать себя лучше. Им проще купить волшебную таблетку и думать, что здоровье под контролем. Но если у человека есть деньги на покупку БАДов, значит он может позволить себе и качественное разнообразное питание. Получается, гиповитаминоз ему и так не грозит. И БАДы не нужны.

Миф 3: витамины в лучшем случае помогут, в худшем — никак не повлияют на здоровье

На самом деле витамины не всегда безобидны. Например, сейчас накоплено достаточно данных, что некоторые витамины с антиоксидантными свойствами (в первую очередь, А и Е) связаны с меньшей продолжительностью жизни.

Популярный витамин D опять-таки не следует назначать себе самостоятельно: дозу и длительность приёма должен подбирать врач. Других витаминов, минералов, микроэлементов это, впрочем, тоже касается.

Есть огромное количество примеров, когда в теории некое вещество должно было действовать на организм одним образом, но в итоге работало совершенно противоположным. Увы, предсказать эффект от употребления неких добавок, просто рассуждая, невозможно. Для проверки нужны клинические испытания, но БАДы не лекарства и таких испытаний, как правило, не проходят. А значит и говорить об их безопасности мы не можем.

Миф 4: иммунитету необходима поддержка

Истинный иммунодефицит встречается при некоторых состояниях, например при СПИД. В таких случаях требуется вполне конкретное специфическое лечение. Здоровым же людям пытаться улучшить иммунитет в профилактических целях ни в коем случае не нужно. В лучшем случае они будут принимать бесполезные «иммуномодуляторы», в худшем — получат серьёзные побочные эффекты. Волшебной таблетки, которой можно было бы «поправить иммунитет» и больше никогда не болеть, не существует.

Миф 5: нужно регулярно мониторить показатели анализов крови

В рамках превентивных мер биохакеры, действительно, назначают фактически здоровым людям огромные списки всевозможных анализов. Но, сдавая такое количество показателей, вы в силу случайности и лабораторной погрешности обязательно получите хоть какие-то отклонения. Как-то я провёл эксперимент: ради интереса сдал кровь в трёх разных лабораториях на всё и сразу. В одном месте у меня нашли одно отклонение, в другом — другое, в третьем — первые два параметра были в норме, но что-то ещё якобы не в порядке. Сдавать анализы просто ради интереса, без жалоб и назначения врача, скорее вредно, чем полезно. Обнаружив ничего не значащие отклонения, вы в лучшем случае испытаете дополнительный стресс и пройдёте ненужное лечение. В худшем — навредите здоровью, пытаясь самостоятельно лечить не болезнь, а результат анализа.

Миф 6: если специалист оправдывает свой метод научными исследованиями, ему можно верить

Обратите внимание: даже в серьёзных СМИ в разделах научных новостей регулярно появляются сообщения, что учёные нашли лекарство от рака. Но после этого ничего не происходит — люди продолжают болеть и умирать. Дело в том, что эти новости создаются на основе пресс-релизов, выходящих по итогам испытаний, которые проводятся либо на культурах клеток, либо на лабораторных животных (в лучшем случае это приматы, но чаще всего грызуны или даже черви). А дальше возникает проблема — результаты исследования, проведённого на животных, очень часто неприменимы к людям.

Известны случаи, когда лекарства демонстрировали абсолютную безопасность даже на шимпанзе, а потом, на следующем этапе, его вводили добровольцам, и люди погибали. Поэтому слепо доверять сообщениям в СМИ не стоит. Да и с научными публикациями не всё просто. На том же PubMed (база данных медицинских и биологических публикаций Национальной медицинской библиотеки США), к которому любят обращаться биохакеры, сейчас опубликовано более 28 миллионов исследований. При желании и определённой эрудиции среди них можно найти статьи, оправдывающие любую, даже самую безумную гипотезу. Для человека, не умеющего интерпретировать медицинские исследования, подобные материалы будут выглядеть крайне убедительно.

Важно понимать: политика, связанная со здравоохранением, не формируется на основе единичных исследований.

Для этого нужен большой массив знаний, их анализ. Увы биохакеры и любители БАДов этим пренебрегают и выбирают из миллионов научных работ именно те, что подкрепляют удобные им теории.