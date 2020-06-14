«Кур'ер» провёл бесплатный спортивный онлайн-марафон для девушек. Чем занимались редакции локальных медиа в мае

Ассоциация издателей региональной прессы «Объединенные МассМедиа» подготовила для вас информационную рассылку о важных мероприятиях и событиях, которые произошли в редакциях локальных медиа в мае.

Hrodna.life издает книгу о женщинах города

Редакция Hrodna. life подготовила к изданию книгу «Гарадзенкі».

«Гарадзенкі» — это сборник очерков о гродненских женщинах: тех, которые оставили след в истории города, и тех, кто делает город лучше сегодня. Современную часть книги написала журналистка Ирина Новик. Автор исторических очерков — историк Андрей Вашкевич. Книга будет издана в июне 2020 года.

Книга — как песочные часы

Для этой книги был разработан специальный дизайн. Вы можете начать читать его с любой стороны, а затем повернуть книгу, как песочные часы, и прочитать другую часть.

Блокнот-ежедневник для новых историй

Одновременно с книгой выходит блокнот. На его страницах специально нет дат и названий месяцев. В нем будет удобно вести записи в своем собственном темпе, не ограничивая себя датами. Кроме чистых листов, в блокноте есть страницы с портретами женщин из истории Гродно. Их можно вырезать и сохранить на память.

Раньше эти портреты можно было увидеть в фирменном календаре Hodna. life на 2020 год.

«Кур'ер» провёл бесплатный спортивный онлайн-марафон для девушек Беларуси

В мае газета «Кур'ер» и женский проект Lampa запустили бесплатный семидневный спортивный онлайн-марафон. Его провела минчанка Ника Миклашевич, женский фитнес-тренер и блогер Instagram.

Ежедневно на протяжении марафона в закрытой группе Telegram организаторы публиковали задания от фитнес-тренера. В конце каждого дня участницы скидывали фото/видео и отзыв о том, как они выполнили задание. Во время марафона прошли два прямых эфира с тренером. Девушка рассказала, как мотивировать себя на домашние тренировки, а также ответила на популярные вопросы по питанию. Всего записалось более 40 девушек, но до конца дошли только 11.

«Я хотя бы попытался!». EX-PRESS.BY провел конкурс «Смена президента»

Редакция EX-PRESS.BY в мае провела конкурс эссе «Смена президента» для молодых читателей сайта, которые родились и выросли во время правления первого и пока единственного президента Беларуси.

Бытует мнение, что это поколение по большому счету аполитично, молодые люди опасаются участвовать в общественной-политической жизни страны и не верят в то, что они могут на что-то повлиять и что-то изменить. Журналисты EX-PRESS.BY попытались узнать, насколько справедливо такое мнение.

В конкурсе приняло участие восемь человек, размышления каждого заслуживают внимания. Набор цитат из всех эссе образует своеобразную мозаику, элементы которой складываются в единую картину. Конечно, это не отражает мнения всей белорусской молодежи, но позволяет увидеть тенденцию:

— Моя семья привила мне, что действия нашей власти всегда честны и справедливы, и что только они знают, как лучше. Я понимала, что власть наша не святая, но что она настолько прогнила, поверить я тоже не могла…

— Мы тыя, хто згаджаецца жыць у краіне легалізаванага падману.

— Мы, молодёжь, работаем здесь и платим налоги, с которых выплачивают пенсию пенсионерам. А если мы все уедем, то, как они будут жить?

— Игнорируя кампанию, которая началась в стране, мы не позволяем попытаться людям, обладающими смелостью, в ней участвовать.

— Я не хочу никуда «сваливать» и уверена, что здесь мой источник энергии, мое место силы.

— Если начать делать то, что для тебя важно сейчас, то изменения, которые хочешь видеть, обязательно произойдут!

— Мы павінны памятаць, што няма ў свеце ніводнай сілы, якая б перамагла б Праўду, якую вызнаюць. Якую вызнаем мы, тыя, хто жыве ў падмане, але адмаўляецца ад яго сваімі словамі, учынкамі і намерамі. Мы, якім ні ў якім разе не павінна быць усё роўна.

— Когда наступят перемены в Беларуси, не может сказать никто. Перемены для белорусов — это как любовь. Мы не знаем, когда она придет, но ее приход нельзя будет спутать ни с чем другим.

Hrodna.life начал благотворительную акцию в поддержку детского хосписа

Сохранить стиль даже во время коронавируса помогут вещи проекта «Супрематизм. Искусство. Благотворительность».

Проект «Супрематизм. Искусство. Благотворительность» организовали журналисты Hrodna. life, чтобы поддержать детский хоспис. Для принтов на футболках, шоперах и защитных масках использовали детские рисунки в стиле супрематизма.

Послами бренда стали Миссис Беларусь 2018 и 2019, участница конкурса «Миссис Земной шар» Светлана Скок и хозяин тату-салона «Храброе сердце» Игорь Бирюков.

«Супрематизм — это, как минимум, красиво, —- сказала Светлана Скок, примеряя вещи. — Я постараюсь сделать все возможное, чтобы проект имел успех. Вижу, что в соцсетях люди интересуются благотворительными проектами. Буду о нем рассказывать».

В рамках проекта пройдет также мастер-класс «Супрематизм. Сделай это сам» от дизайнерки Ирины Варкулевич, лекция по истории супрематизма в Беларуси от искусствоведа Натальи Павленко и выставка «Человек. Пространство. Супрематизм» фотографа Александра Кузаса.

Для Hrodna. life проект — часть редакционной работы. Участники проекта станут героями публикаций и фотосессий.

Заказать футболки с супрематическим принтом можно здесь. А шоперы и маски — здесь, или в редакции Hrodna.life.