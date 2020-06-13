Топ-7 упражнений для тренировки внимания

Многие отчеты показывают, что взрослые не могут сосредоточиться на одной задаче более 20 минут. А теперь представьте, сколько оповещений приходит вам в течение одного часа и сколько раз вы отвлекаетесь на них. Делимся семью упражнениями, которые позволят вам тренировать внимание.

1. Делайте перерыв после каждых 52 минут

Вам нужно восстановить контроль над своим вниманием. Делайте регулярные перерывы по 15−17 минут после каждых 52 минут. Главное условие — в течение это времени не отвлекаться на посторонние задачи, этот отдых будет для вас стимулом. Если 52 для вас много, начните с 20 и постепенно увеличивайте этот интервал.

2. Сделайте список «not to do»

Исследователи установили, что после того, как вы отвлеклись, вам понадобится до 25 минут, чтобы восстановить свое внимание. Создайте список «not to do»: каждый раз, когда вы хотите проверить Facebook или Twitter или отвлечься на что-то еще, напишите это действие. Перенеся эту мысль на бумагу, вы таким образом избавитесь от нее.

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3. Читайте бумажные книги

Согласно исследованию Pew Research Center, чтение онлайн-контента увеличилось почти на 40%. Причем четверть респондентов не читали ни одной книги в прошлом году. Просматривая только короткие статьи, вы ослабляете свое внимание и привыкаете к быстрому потреблению легкой информации. Вернитесь к чтению больших бумажных книг, лучше всего — к классике.

4. Начните с маленьких упражнений

В начале 1900-х годов автор Дюмон Терон опубликовал книгу под названием «Сила концентрации», в которой делился своими техниками:

Посидите в кресле 15 минут

Сосредоточьтесь на том, чтобы медленно открывать и закрывать кулаки в течение пяти минут

Следуйте секундной стрелке часов в течение пяти минут.

5. Сделайте медитацию привычкой

Исследователи из Вашингтонского университета показали, что всего 10−20 минут медитации в день могут помочь вам сосредоточиться и дольше удерживать внимание на одной задаче. Причем результат можно увидеть уже через четыре дня.

6. Делайте физические упражнения

Небольшие физические упражнения по 10−15 минут также помогают вам укрепить внимание. В одном эксперименте учащиеся, которые делали небольшую зарядку перед тестом, получили более высокие результаты — в отличие от тех, кто этого не делал.

7. Учитесь внимательно слушать

Наше внимание рассеивается чаще всего во время слушания. Постарайтесь следовать за мыслью своего собеседника, не прерывая его, а потом попробуйте пересказать мысленно этот разговор.