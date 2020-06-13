18 мая 1994 года газеты и телевидение США взахлёб рассказывали о новом сорте помидоров. Калифорнийская компания «Калген» (англ. Calgene) анонсировала, что в течение недели в магазинах появятся томаты нового сорта Flavr Savr, созданного её генными инженерами. Название Flavr Savr отражает суть сделанной генной модификации — сорванные полностью спелыми, плоды сохраняют свой вкус и аромат месяцами.

Просто овощи

В индустрии еды сложилась парадоксальная ситуация. Потребители хотят покупать вкусные продукты в любое время года, а вырастают они только в один сезон. Продавцам выгодно продавать продукты длительного хранения, чтобы свести отходы от их порчи к минимуму.

Традиционные технологии сельского хозяйства не позволяют долго хранить привлекательные для потребителей плоды нужной степени спелости, в результате агрофирмы собирают урожай незрелым, а доходят до готовности фрукты и овощи непосредственно перед продажей. Процесс их дозревания инициируется обработкой плодов смесью газов на основе этана. Хорошему вкусу при таком обращении взяться неоткуда. В результате магазины продают «лёжкие», но невкусные фрукты и овощи. Им важна сохранность при перевозке и длительность хранения — а покупатели перебьются.

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Биотехнологии позволили устранить противоречие между вкусностью и лёжкостью. Суть генных изменений в сорте Flavr Savr — у растения заблокирован синтез белков, которые разрушают пектин в спелых плодах. Таким помидорам не нужны консерванты, и их можно собирать полностью спелыми.

То, что спелые плоды начинают гнить — это приспособительный механизм на случай, когда плод не съели. Несъеденный плод размягчается, чтобы высвободить семена, и эти семена могли прорасти.

Первый успех ГМО

Итак, 18 мая 1994 года. В этот день «Калген» получила официальное подтверждение о безопасности сорта Flavr Savr от FDA (американского правительственного агентства по контролю за продуктами и лекарствами), причём такой необходимости не было — компания обратилась за государственной сертификацией своего нового сорта добровольно, чтобы предупредить возможное недоверие общества. С той же целью «Калген» открыла бесплатную телефонную линию для вопросов покупателей.

21 мая помидоры Flavr Savr появились в супермаркетах, эти плоды продавались рядом с лучшими традиционными томатами и выгодно отличались от них качеством — были вкуснее, свежее, ароматнее. Хотя в премиум-сегменте отличие было не такое принципиальное, как в «экономе», зато принципиальным был срок хранения.

Первая партия Flavr Savr была продана меньше, чем за месяц, менеджеры и инвесторы компании смотрели в будущее с оптимизмом. На фоне этого успеха другие биотехнологические компании активизировали свои разработки.

Реакция

Одновременно с успехом продаж вокруг Flavr Savr стали сгущаться тучи. Все противники генных модификаций тут же объединились против него, отбросив клановые противоречия. Представители экологических организаций, обществ защиты потребителей, объединений производителей «экологичной» и «натуральной» еды и другие активисты выступили единым фронтом. Они заявляли требования маркировать продукцию генной инженерии особым образом (ныне это маркировка «Содержит ГМО»), организовывали бойкоты Flavr Savr, пикетировали у магазинов и угрожали им судами, предъявляли претензии к FDA.

На обвинения в свой адрес представители FDA дали официальный ответ, что специальная маркировка требуется только для продуктов, которые содержат потенциально опасные или вредные компоненты (например, белки арахиса, которые вызывают у некоторых людей аллергию), тогда как двухлетняя проверка Flavr Savr показала, что в данных плодах нет ничего такого, чего нет в других сортах томатов.

В результате нагнетания ГМО-фобии в СМИ продажи снизились, Flavr Savr перестал выращиваться, «Калген» разорилась и была куплена концерном «Монсанто».

Вторая попытка

Продолжение истории было в Великобритании. В 1996 году на полках двух сетей британских супермаркетов появились баночки с томатной пастой компании Zeneca, приготовленной из помидоров Flavr Savr. На каждой банке была ясно видимая надпись «продукт генной модификации». Эта томатная паста была несколько более густая по сравнению с пастой, изготовленной из других сортов, из-за большего содержания пектина, и стоила на 20% дешевле за счёт меньших затрат при производстве

Паста из генетически модифицированных томатов продавалась по всей стране наряду с томатной пастой других марок, но осенью 1998 года продажи резко упали.

Причиной падения продаж стали выступления доктора Арпада Пустаи. В августе 1998 года, будучи ведущим радиопередачи, он заявил об опасности генетически модифицированного картофеля для здоровья и жизни питавшихся им крыс. Он также утверждал, что людям есть ГМО опасно так же, как его крысам — мол, у людей, питающихся любым ГМО, разовьются неизлечимые смертельные болезни.

Впоследствии торговые сети выпустили заявление, что они снимают с продажи генетически модифицированные продукты из-за «заявленных опасений некоторых клиентов». В этом заявлении было подчёркнуто, что каких-либо иных причин, в том числе связанных с безопасностью их употребления, у снятия ГМ-продуктов с продажи нет.

В 1999 году ситуация расследовалась парламентским комитетом по науке и технологиям Великобритании, который пришёл к выводу, что г-н Пустаи солгал радиослушателям. Люди могут есть ГМО без последствий. Селекционные («без ГМО») продукты точно также опасны и точно также безопасны, как и ГМ-продукты. Несмотря на широкое освещение в СМИ этого расследования, томатная паста из Flavr Savr в британских магазинах больше не появилась.

Итог истории — в супермаркетах мы до сих пор видим красивые и безвкусные помидоры.

Что дальше

До сих пор разные сайты, пропагандирующие «органические продукты», врут про Flavr Savr, что якобы эти помидоры выращивали в Мексике, привозили в магазины испорченными («доезжал суп из помидоров»), да и «не особо-то они были вкусными».

История с Flavr Savr показательна тем, что в конкурентной борьбе традиционные производители еды проигрывают производителям ГМ-продуктов в себестоимости и потребительских качествах продукции. При той же цене плоды Flavr Savr имели лучший вкус и больший срок хранения, а томатная паста из них при 4/5 от цены конкурентов имела лучшую консистенцию и состав. Flavr Savr показал суть ГМО — генная инженерия позволяет создавать дешёвые вкусные качественные продукты.

Естественно предположить, что в экономически-проигрышной ситуации руководители «традиционных» агрокомпаний попытались прибегнуть к неэкономическим методам (ложь в СМИ, давление через общественные организации и другие). У них это получилось.

Борцы с продукцией генной инженерии не просто транслируют фобии. Они лгут и шантажируют, и им это сходит с рук. Почему? Кому выгодно? Выясните, кто спонсирует таких деятелей и обеспечивает им юридическое прикрытие.

Опыт с неудачей Flavr Savr был осмыслен и в дальнейшем выпуск разработок генной инженерии на продовольственный рынок проводился с учётом организованного сопротивления «общественности». Но помидоров среди них нет до сих пор.