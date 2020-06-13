В Скалистых горах нашли клад на миллион долларов. 10 лет назад его спрятал коллекционер из Иллинойса

В Скалистых горах (национальный парк Йеллоустоун, США) нашли клад стоимостью миллион долларов, который спрятал там коллекционер Форрест Фенн. Об этом Фенн сообщил CBS News.

О сундуке с драгоценными камнями, золотыми монетами и ювелирными изделиями Фенн рассказал в 2010 году в автобиографии. Спрятать клад он решил в конце 1990-х, когда у него диагностировали рак. Таким образом он собирался оставить о себе особую память. Развитие болезни удалось остановить, но идею с кладом Фенн все равно реализовал.

По словам Фенна, с ним связался человек, который нашел сундук. В подтверждение находки он прислал фотографию. Раскрывать свою личность он не захотел. Фенн добавил, что, по словам кладоискателя, ему помогло стихотворение-подсказка из книги коллекционера. Всего в книге было девять ключей — только разгадав их все, можно было найти клад. Поисками занимались тысячи людей. Как минимум четверо кладоискателей погибли. Фенн говорил, что сундук находится в безопасном месте, но, тем не менее, призывал быть осторожными при поисках.

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Отвечая на вопрос CBS, как он себя чувствует после того, как клад нашли, Фенн сказал: «Не знаю. Наполовину это радость, наполовину — грусть от того, что история закончилась».