«Вставай на смертный бой»... Почтальон из Слуцка написал про коронавирус

Случчанин Олег Зинченко принёс в редакцию «Кур'ера» стихотворение. Публикуем его, как есть.

Вставай, ты мир огромный,

Вставай на смертный бой,

С короной — силой тёмною,

С проклятою гурьбой.

Не носила маску ты Думаешь здорова

Коронавирус уже тут

Так что будь готова.

Не надела ты перчатки,

Их оставив в доме,

И скорей всего, что ты Завтра будешь в коме.

Коронавирус, ты ужасен,

Коронавирус, ты опасен,

Но жить нам всем

Не надоест, не надоест.

Ситуация плохая,

Нам и не знакома,

Не ходи гулять, бабуля,

Оставайся дома!

Эту мерзость победим,

Все об этом знайте

Расскажите всем знакомым

На своём сайте.

Коронавирус, коронавирус

Он, увы, опасен

Но пред друзьями, как все мы,

Надеюсь неподвластен.

Это зло, конечно, страшно

Не уйти, не обойти

Но надеюсь, что мы, люди,

Сможем все себя спасти.

Нас ждёт король смертельный

И всё ж бессилен он,

Сомненья прочь уносит наш отдельный

Девятый мой почтовый батальон,

Девичий наш почтовый батальон.

P.S. «Эль пуэбло укидо хамас сера бемсидо». (Когда народ един — он непобедим!)

Олег Зинченко, почтальон ГОС-9

От редакции. Возможно, стихотворение можно читать под мотивы этих песее.