Новые товары в наших магазинах. КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает за покупками

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  • Новая летняя коллекция одежды «Леди Текс». Уже со скидкой 25%! Приглашаем в секцию «Женская одежда» универмага.

  • Обновленный ассортимент женского белья белорусских производителей

  • В секции «Мужская одежда» в продажу поступили стильные ветровки, кепи и бейсболки

  • Новое поступление товара в секции «Детский мир» — бельевой трикотаж, летние комплекты, большой выбор головных уборов для жаркого времени года

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  • Секция «Электротовары» предлагает большой выбор бытовой техники отечественного и импортного производства: холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты, варочные панели, воздухоочистители «Гефест», печи СВЧ, мультиварки, пылесосы, электрочайники.

  • А в магазине № 2 «Дом торговли» (ул.Ленина, 138) большое поступление лакокрасочных товаров: эмали, фасадные и интерьерные краски, растворители. Широкий диапазон цветов, низкие цены!

Приятных покупок!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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