Новые товары в наших магазинах. КУП «Универмаг «Слуцк» приглашает за покупками

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- В секции «Мужская одежда» в продажу поступили стильные ветровки, кепи и бейсболки
- Новое поступление товара в секции «Детский мир» — бельевой трикотаж, летние комплекты, большой выбор головных уборов для жаркого времени года
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- Секция «Электротовары» предлагает большой выбор бытовой техники отечественного и импортного производства: холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты, варочные панели, воздухоочистители «Гефест», печи СВЧ, мультиварки, пылесосы, электрочайники.
- А в магазине № 2 «Дом торговли» (ул.Ленина, 138) большое поступление лакокрасочных товаров: эмали, фасадные и интерьерные краски, растворители. Широкий диапазон цветов, низкие цены!
Приятных покупок!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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