Под Слуцком местные трактористы не против передушить велосипедистов. Видеофакт на 17 секунд

9 утра, 12 июня, окраина Слуцка. Случчанка Людмила едет в город из деревни Городище.
«Ладно, если бы трасса была переполнена, трактора мешали движению и трактористы вынуждены были ехать по велодорожке. Но эти два трактора просто внаглую ехали по велодорожке, пересекая двойную сплошную. Водители явно видели меня издалека и я издалека заметила, что они просто не собираются вернуться обратно на дорогу. Никакого намёка, чтобы свернуть или сбросить скорость», — рассказала «Кур'еру» случчанка.
Она добавила, что боится представить, если бы кто-то ехал спиной к ним и, например, с плохим слухом или в наушниках. Или это был ребёнок, который мог растеряться…
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Парушэнне ПДР. Патрэбна фота з нумарамі, час, месца, дзе адбылося парушэнне.І ў ДАІ.Аштрафуюць, раскажуць іншым.А так гэта проста інфармацыя.Мо трактарысты і не ведаюць пункты ПДР пра веласіпедныя дарожкі і разметку.