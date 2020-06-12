Под Слуцком местные трактористы не против передушить велосипедистов. Видеофакт на 17 секунд

9 утра, 12 июня, окраина Слуцка. Случчанка Людмила едет в город из деревни Городище.

«Ладно, если бы трасса была переполнена, трактора мешали движению и трактористы вынуждены были ехать по велодорожке. Но эти два трактора просто внаглую ехали по велодорожке, пересекая двойную сплошную. Водители явно видели меня издалека и я издалека заметила, что они просто не собираются вернуться обратно на дорогу. Никакого намёка, чтобы свернуть или сбросить скорость», — рассказала «Кур'еру» случчанка.

Она добавила, что боится представить, если бы кто-то ехал спиной к ним и, например, с плохим слухом или в наушниках. Или это был ребёнок, который мог растеряться…