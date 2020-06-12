Шаровая молния, сгоревшие модемы, телевизоры и сарай… Как вчера разгулялась стихия в Слуцке и районе

В четверг, 11 июня, во второй половине дня через Случчину прошёл грозовой фронт. Он принёс с собой сильный ветер, град, дождь и шаровые молнии. «Кур'ер» сделал обзор, что произошло во время непогоды.



Пожар

Вечером в деревне Малая Падерь сгорел сарай. Предварительная причина — удар молнии. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

Скиншоты с видео очевидцев 1 из 2

Валило деревья

В деревне Падерские Огородники молния ударила прямо в дерево. На трассе около деревни Малая Падерь ветер поломал верхушки деревьев, а рядом с кладбищем в деревне Прощицы сломало большую берёзу. По данным метеостанции «Слуцк», порывы ветра достигали 16 м/с.

Сгорели модемы и телевизоры

Случчанка, которая живёт в частном секторе, рассказала «Кур'еру», что в шестом часу услышала хлопок, а потом погас свет. Когда женщина включила рубильник, свет в доме появился. Только модем не заработал. Оказалось, что у соседа сгорел телевизор.

В этот же вечер случчанка поехала в сервисный центр «Белтелекома», чтобы поменять сгоревший модем. Так за ней стояла толпа людей тоже с такой проблемой.

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В Слуцком РУЭС РУП «Белтелеком» «Кур'еру» рассказали, что статистику по сгоревшим модемам не ведут. Обычно к ним обращаются 20−30 человек ежедневно. Вчера ничего необычного не было, поток клиентов не увеличился.

Случчанок напугала шаровая молния

В деревне Поповцы две жительницы вышли во двор, когда закончился дождь. Одна передавала другой металлическое ведро. В этот момент появилась шаровая молния, которая проплыла совсем рядом с пожилой случчанкой. Женщины не пострадали, но очень испугались.

И просто пугающие молнии

Читательница Татьяна поделилась скриншотами своего видео, как в Слуцке совсем рядом били молнии. «Снято в районе стоматологии», — написала Татьяна.