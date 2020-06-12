За служебный подлог оштрафовали бывшего директора и главного бухгалтера «Слуцкого Агросервиса»

Бывший директор и главный бухгалтер «Слуцкого Агросервиса» получили штраф по 300 базовых величин каждый (по 8100 рублей). На них заведено уголовное дело о служебном подлоге и подстрекательстве к совершению этого преступления.

Подробности сообщает БелТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

С января 2015 года по май 2018-го в организации были неисполненные обязательства по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также задолженность по выплате заработной платы.

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Чтобы приукрасить действительное положение дел, получить зарплату в полном объёме и избежать привлечения к дисциплинарной или административной ответственности, 53-летний руководитель сельхозпредприятия склонил главного бухгалтера к составлению и выдаче заведомо ложных электронных документов. Исходя из них, у предприятия якобы отсутствовала задолженность по перечислению подоходного налога, страховых и пенсионных взносов в бюджет фонда социальной защиты населения, а также было достаточно денег для выплаты зарплаты.

Главный бухгалтер составил фиктивные справки, заверил их цифровой подписью и направил через специализированную программу в Белагропромбанк.

В процессе досудебного и судебного следствия оба фигуранта признали свою вину в полном объёме и раскаялись.

Суд Слуцкого района признал главного бухгалтера виновным в служебном подлоге, а бывшего руководителя предприятия — в подстрекательстве к совершению этого преступления. Приговор суда вступил в законную силу.