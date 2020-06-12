Вот мы и дождались по-настоящему жарких и солнечных дней. Как правило, в летние месяцы начинается пора отпусков, и многие активно пользуются предоставленным временем, чтобы отдохнуть от повседневной городской суеты на берегу озера и понежиться на ярком июньском солнышке.
Однако не всё так радужно и беззаботно, как кажется на первый взгляд. Высокие температуры — это благоприятные условия для получения солнечного или теплового удара. Такие болезненные состояния негативным образом сказываются на организме человека.
Как себя правильно вести в сильную жару, подсказывают спасатели
- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.
- Помните, что с 12 до 16 часов солнце наиболее активно. Защищайте все участки тела от попадания солнечных лучей: используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.
- Не употребляйте алкоголь: в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.
- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (несладкой воды).
- Не покупайте продукты с рук: при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжёлым отравлениям из-за неправильного хранения продуктов.
- Не пользуйтесь декоративной косметикой или сведите её использование к минимуму: кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижает температуру тела. Закупорка пор может привести к перегреву.
- Не занимайтесь активными видами спорта при температуре выше 25 градусов.
- Помните, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди.
- Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.
- Ограничьте длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.
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