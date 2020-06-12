Вот мы и дождались по-настоящему жарких и солнечных дней. Как правило, в летние месяцы начинается пора отпусков, и многие активно пользуются предоставленным временем, чтобы отдохнуть от повседневной городской суеты на берегу озера и понежиться на ярком июньском солнышке.

Однако не всё так радужно и беззаботно, как кажется на первый взгляд. Высокие температуры — это благоприятные условия для получения солнечного или теплового удара. Такие болезненные состояния негативным образом сказываются на организме человека.

Как себя правильно вести в сильную жару, подсказывают спасатели