Какие пикеты по сбору подписей за потенциальных кандидатов в президенты проходят в Слуцке

Отдел новостей
-
0
Несколько сотен людей с паспортами стояли в очереди… Фото про пикет в Слуцке
Фото: Алесь Достанко

Известно об организации пикетов трёх выдвиженцев — Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.


Светлана Тихановская

По информации на 4 июня, пикет по сбору подписей проводится ежедневно с 18.00 до 20.00 около ТЦ «Маяк».

Валерий Цепкало

Пикет по сбору подписей запланирован на субботу, 13 июня, около ТЦ «Маяк». Время проведения — с 14.00 до 20.00.

Виктор Бабарико

Пикет по сбору подписей за этого потенциального кандидата проводится ежедневно около памятника Георгию Жукову (ул. 14 Партизан, 1) с 16.00 до 19.00.

Реклама

Напомним, 20 мая ЦИК Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп потенциальных кандидатов.

  • С 21 мая начался сбор подписей в их поддержку. Он продлится по 19 июня включительно.
  • Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, необходимо было подать документы на регистрацию инициативной группы до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.
  • Выдвижение кандидатов пройдёт с 20 июня по 4 июля, регистрация — с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
  • Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа.
  • Второй тур, если в нём будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.