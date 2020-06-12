Случчанин не хотел ехать в ЛТП и ранил ножом участкового, который за ним приехал

Днём в среду, 10 июня, в Слуцкий РОВД позвонил участковый милиционер и сообщил, что на него напали. Все случилось в одной из деревень. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Офицер пришёл домой к 32-летнему мужчине, чтобы доставить его в ИВС, а затем направить в лечебно-трудовой профилакторий. Мужчина был пьян и, когда догадался о цели визита участкового, достал из-за пазухи нож, угрожая его применить в случае насильного доставления в РОВД.

Для безопасности родственников агрессора милиционер попросил их выйти на улицу. В этот момент послышался звон разбитого стекла — сельчанин выпрыгнул в окно и начал убегать. Когда инспектор его догнал и попытался задержать, подозреваемый снова показал нож. Участковому удалось выбить оружие, получив незначительное ранение руки, и надеть на нападавшего наручники.

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Видео: МВД РБ



Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчина водворен в ИВС.

Фигурант уже судим за аналогичные преступления. Сначала в деревне он напал на милиционера, а затем в здании райотдела милиции несколько раз ударил оперативника.

Сельчанин злоупотребляет спиртным, за что более 40 раз привлекался к административной ответственности.