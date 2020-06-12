Без Турции, Египта и Украины… Жители Слуцка рассказали, чем будут заниматься во время отпуска

«Кур'ер» спросил у случчан, как пандемия повлияла на их планы на лето, сорвал ли коронавирус поездки на отдых и чем они планируют заниматься в отпусках.

Тамара

Ольга и Сергей

Полина

Алла

«Коронавирус полностью изменил мои планы на лето. Я собиралась поехать в Россию к подруге на свадьбу. Потом думала остаться и поработать в России. Но из-за пандемии у меня всё сорвалось. Хотелось также съездить повидать родственников в Беларуси, но и с ними пока тоже не увижусь. Теперь планирую летом ходить на пляж, заниматься спортом, читать книги».«Коронавирус не особо повлиял на наши планы на отпуск. Единственное, что планировали съездить в Минск к сестре, но пока рисковать не будем. Планируем летом отдохнуть на природе, съездить на «Голубые озёра».«Очень хотелось в отпуске съездить на море, но из-за коронавируса придётся остаться в Беларуси. Так как я будущий врач, а с августа буду интерном, мне бы хотелось начать прохождение интернатуры более спокойно. Конечно, очень жаль, что так случилось, людей жаль».Мне кажется, что в связи с коронавирусом планы поменялись у всех. У каждого были свои планы на отпуск, на отдых, на поездки на дачу, а теперь люди сидят по домам. Я не исключение. Мы с подругами три месяца сидели дома и только сейчас вы­шли на улицу.