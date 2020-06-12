Под Слуцком женщина не смогла на спор переплыть водоём. Её тело ищут

По информации «Кур'ера», в районе Шищиц в четверг, 11 июня, возможно, утонула женщина.

Известно, что она выпивала в компании (сколько было человек — неизвестно). В какой-то момент женщина на спор решила переплыть пожарный водоём. Около 17 часов в милицию позвонил мужчина и сообщил о происшествии: его знакомая утонула.

Официальных комментариев о случившемся пока нет, так как по состоянию на утро 12 июня тело не найдено. Поэтому речь идёт о предполагаемой гибели человека.