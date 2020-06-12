«Я очень хочу написать родовод своей семьи». Полина из Приморского края ищет родственников в Слуцке

Уважаемые читатели «Кур'ера»! Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в поиске родственников или информации о них.

Меня зовут Полина, я живу в крайней точке России — на Дальнем Востоке. Именно сюда из слуцких краёв в Приморский край перевёз свою семью мой прадедушка — Грицкевич Савва Карпович (1879 г/р).

До переезда в 1926 году семья прадедушки предположительно жила в деревне Василинки.

Реклама

Вместе с прадедушкой на Дальний Восток уехали: прабабушка Грицкевич Мария Андреевна (1895 г/р) и их дети — Владимир, Надежда, Фёдор, Николай, Иван, Алексей.

Сохранилось одно фото из Слуцка, которое в 1920-х годах сделал известный Сомир Юхнин. На нём прадедушка (сидит слева) и прабабушка (в платке). Художники постарались отреставрировать фото, чтобы чёткость изображения позволила лучше всех рассмотреть.

Я очень хочу написать родовод своей семьи и надеюсь, что кто-нибудь из случчан отзовётся и поможет в поисках её «истока». Если у вас есть хоть какая-то информация о Грицкевичах из Василинок (предположительно) или вы узнали людей на фото, прошу написать мне на электронную почту: polinag81@mail.ru.

Заранее благодарю!