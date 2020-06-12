Ко Дню Победы «Кур`ер» запустил уникальный проект «Имена. Слуцк», а через месяц мы представляем его продолжение — проект «Имена. Копыль». Это электронный банк данных, в котором собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах. Здесь вы найдёте имена земляков — уроженцев Копыльского края.

«Кур`ер» благодарит Олега Павкштелу, автора проекта, который посвятил годы своей жизни, собирая информацию в банк данных «Имена. Копыль».

Что подвигло на создание проекта

Олег Павкштела считает, что тема войны в Беларуси — это травма, которую никогда не вылечить. И именно это подвигло его увлечься такой кропотливой работой.

«В советские годы многие военные данные и информация замалчивались. Судьбы многих людей до сих пор неизвестны. Я не знаю, где похоронен мой дед и дед моей жены. Существует общесоюзная база данных погибших в Великой Отечественной войне. Но, как оказалось, в ней было сделано много ошибок: в именах солдат или в названиях деревень. В проекте „Имена. Копыль“ я пытался исправить эту информацию. Приведены фактические географические названия области и личные данные», — отмечает он.

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«Более 7 000 фамилий… Это много, невообразимо много»

«Более 7 000… Именно столько фамилий погибших воинов-жертв безумной войны, так или иначе связанных с территорией сегодняшнего Копыльского района, находится в публикуемом списке. Это много, невообразимо много. К тому же его нельзя считать завершённым — поиски и уточнения данных о погибших земляках продолжаются.

Когда были «все ещё живы», до начала Первой мировой войны, на этой части Случчины жило около 80 000 человек разных национальностей, вероисповеданий и жизненных укладов. Потом пришёл «век-зверь»… Сейчас живёт немногим более 25 000, — рассказывает автор проекта. — На сайте приводятся данные о всех земляках-копылянах, кого удалось найти, где бы они не жили до призыва и где бы они не призывались. Часто как место призыва упоминается Санкт-Петербург, Карелия, Коми, Архангельская область. Именно там оказалось много репрессированных копылян (список таковых мною также подготовлен и в дальнейшем может быть обнародован). Здесь и те, кто родился в других местах, но волею судеб оказался на Копыльщине. Скорее всего, это солдаты, сумевшие избежать плена и проживавшие в наших деревнях или воевавшие в партизанских отрядах".

Самое большое сожаление и надежда на пользу

«У потерь невообразимо широкая география: от Монголии до Ирана, от Болгарии до Финляндии. Иногда ловил себя на мысли, что самое большое сожаление возникает из-за невозможности узнать, что действительно случилось с конкретным человеком. Например, как погиб вот этот крестьянский парень из деревни Якубовичи? Или из-за невозможности узнать судьбу тех, кто пропал без вести и записан условной датой второй половины 1944 года после того, как были собраны свидетельские показания односельчан, что он не прятался и не содействовал врагу, — делится собеседник. — Документы, касающиеся конкретных имён, выложены далеко не полностью, иначе список стал бы очень громоздким.

Фотографии мест захоронения добавлены к данным тех погибших, которые в этих местах похоронены. Если были видны фамилии, то я старался их показать. Фото из концлагерей носят иллюстративный характер, но приведены фотографии тех лагерей, в которых находился упомянутый в списке человек. Фотографий самих людей, к сожалению, очень мало. Можно было сделать сканирование со страниц «Памяти». Но если у кого-то они сохранились, то скан с оригинала предпочтительнее. Надеюсь, они появятся… Также надеюсь, что собранная информация будет востребована и полезна, потому что, как говорится, «никто не забыт, ничто не забыто!»