В пятницу, 12 июня, состоялся матч 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Городея».

В первом тайме счёт открыли хозяева поля на 34-ой минуте матча. Нападающий «Городеи» Сергей Архипов оказался открытым на углу штрафной площади вратаря «Слуцка» Бориса Панкратова. Пушечным выстрелом игрок поразил ворота соперников. Спустя пять минут игроки «Городеи» вновь забили гол, но его не засчитали из-за положения «вне игры» у атакующего игрока «Городеи» Сергея Пушнякова. Перерыв, 1:0 в пользу хозяев поля.

Во втором тайме футболисты «Городеи» удвоили преимущество голом из раздевалки. На 51-ой минуте Сергей Архипов вырвался в контратаку со своей половины поля, пробежал целый спринт и поразил ворота вратаря случчан. 2:0, дубль от нападающего «Городеи» Сергея Архипова. Далее, на 55-ой минуте матча, счёт до крупного довёл капитан команды «Городеи» Кирипл Павлючек. К третьему мячу привёл розыгрыш стандарта с углового удара. Далее счёт остался неизменным. ФК «Слуцк» крупно проиграл в Городее со счётом 3:0.

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился с пятого места на седьмое. У случчан всё так же 18 очков в активе. Отрыв от команды, находящейся на шестой строчке (ФК «Ислочь», Минский р-он), составляет одно очко.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Фора ФК „Слуцк“ — 0» с коэффициентом 1.65 — в матче не сыграл.